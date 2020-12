Bonn (ots) - Die drei aussichtsreichsten Kandidaten um den CDU-Vorsitz NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionsvorsitzender Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen treten heute erstmals in einer öffentlichen Talkrunde gegeneinander an. Die Gesprächsführung hat die CDU-Moderatorin Tanja Samrotzki. Sie wird den Kandidaten die passenden Fragen stellen, damit diese sich den Parteimitgliedern und Fernsehzuschauern präsentieren können.



phoenix zeigt die Kandidatenrunde in der Berliner CDU-Parteizentrale ab 18.50 Uhr live und in voller Länge. Durch die phoenix-Sendung führt Konstanze Abratzky im Bonner Studio; aus Berlin meldet sich vorab Hauptstadtkorrespondent Gerd-Joachim von Fallois. Im Anschluss gegen 20.30 Uhr wird der Bonner Politikwissenschaftler Volker Kronenberg die CDU-Kandidatenrunde analysieren und einordnen. Wer hat die beste Figur gemacht? Welcher Kandidat hat den meisten Zuspruch unter den Parteimitgliedern? Die CDU will Mitte Januar im Rahmen eines Parteitages über den neuen Vorsitzenden entscheiden. Ob es ein digitaler oder ein Präsenzparteitag sein wird, darüber entscheidet heute der Parteivorstand.



