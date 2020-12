Deutschland geht ab Mittwoch in den harten Lockdown. Und diesmal erwischt es auch die Baumärkte.Hatten diese in weiten Teilen beim ersten Lockdown im Frühjahr noch Glück gehabt und konnten nach kurzen Schließzeiten wieder öffnen, sind sie jetzt mit im Verbots-Topf. Und das dürfte auch HORNBACH Baumarkt bzw. der Holding Kopfzerbrechen bereiten.Keine Frage: Bislang gehörte Hornbach eher zu den Profiteuren der Pandemie. Das schlug sich auch in deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...