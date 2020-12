Das Investitionsniveau im Quantencomputer-Segment steigt rapide an. 2020 erhielten Firmen aus diesem Bereich erstmals eine halbe Milliarde US-Dollar. Noch vor fünf Jahren gab es in der Europäischen Union nur neun Startups, die sich auf Quantencomputing spezialisiert haben. Mittlerweile engagieren sich 51 europäische Jungunternehmen in dem Bereich. Die Anzahl der Quantencomputer-Startups in den USA stieg im selben Zeitraum von 12 auf 36. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Unternehmensberatungsfirma McKinsey hervor. Insgesamt sind ...

