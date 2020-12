Technologiewerte werden zum Wochenstart von den Anlegern links liegen gelassen. Die Aktien von Infineon zählen im insgesamt freundlichen Marktumfeld daher auch zu den wenigen Verlierern. Zuvor hatten am Freitagabend auch in New York die Technologiewerte eine eher lahme Entwicklung verzeichnet. Grund zur Sorge besteht aber nicht.Am 9. Dezember markierte die Infineon-Aktie bei 30,33 Euro ein Mehrjahreshoch. Nach der starken Performance scheint dem Titel auf der Zielgerade im Dezember die Luft auszugehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...