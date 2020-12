Mainz (ots) - Mainz, 14. Dezember 2020Woche 04/21Mittwoch, 27.01.Bitte Programmänderung beachten:1.55 neoriginalDead EndMit den Cowboys kam das VerbrechenSechsteilige Crime-Serie(vom 26.2.2019)Emma Antje TrauePeter Kugel Michael GwisdekBetti Steiner Victoria SchulzMichael Schubert Lars RudolphLars Herbst Fabian BuschVerena Thalbach Katrin AngererAlma Heike Hanold-LynchFrank Sven GehardtNina Inka LöwendorfMimi Fe FreundnerSchnitt: Alex KutkaMusik: Markus KienzlKamera: Thomas KürzlBuch: Christopher Schier, Magdalena GracewiczRegie: Christopher SchierDeutschland 20182.40 neoriginalDead EndGestorben wird immerSechsteilige Crime-Serie(vom 5.3.2019)Emma Antje TrauePeter Kugel Michael GwisdekBetti Steiner Victoria SchulzMichael Schubert Lars RudolphLars Herbst Fabian BuschMona Schott Marie Anne FliegelAlfred Rauch Horst WestphalJakob Sommer Rüdiger KlinkMama Betti Susanne SchollPortier Jakob KellerHerta Schütte Marianne WardinDr.Eva Diestelfink Corinna KirchhoffSchnitt: Alex KutkaMusik: Markus KienzlKamera: Thomas KürzlBuch: Magdalena GrazewiczRegie: Christoph SchierDeutschland 20183.20 neoriginalDead EndC'est la vieSechsteilige Crime-Serie(vom 12.3.2019)Emma Antje TrauePeter Kugel Michael GwisdekBetti Steiner Victoria SchulzMichael Schubert Lars RudolphLars Herbst Fabian BuschDr. Eva Diestelfink Corinna KirchhoffKevin Nikolai KinskiRosa Valerie KochAusbilder Fallschirmschule Nic RommPilzesammler Burkhard MinackSchnitt: Alex KutkaMusik: Markus KienzlKamera: Thomas KürzlBuch: Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold, Christopher SchierRegie: Christopher SchierDeutschland 20184.05 neoriginalDead EndSchicksal und StärkeSechsteilige Crime-Serie(vom 19.3.2019)Emma Antje TrauePeter Kugel Michael GwisdekBetti Steiner Victoria SchulzMichael Schubert Lars RudolphLars Herbst Fabian BuschNina Inka LöwendorfKevin Nikolai KinskiDr. Eva Diestelfink Corinna KirchhoffFrau Schmidt Inga DietrichDr. Kleemann Christian KuchenbuchSchuberts Frau Laura SchuhrkAndreas Haase Markus SchinkelMira Mariella AumannBernhardt Schmidt Detlef MatthesSchnitt: Nils LandmarkMusik: Markus KienzlKamera: Thomas KürzlBuch: Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold, Christopher SchierRegie: Christopher SchierDeutschland 20184.50 neoriginalDead EndNur ein ApfelSechsteilige Crime-Serie(vom 26.3.2019)Emma Antje TrauePeter Kugel Michael GwisdekBetti Steiner Victoria SchulzMichael Schubert Lars RudolphLars Herbst Fabian BuschNina Inka LöwendorfKevin Nikolai KinskiDr. Eva Distelfink Corinna KirchhoffKonarski Gustav Peter WöhlerMimi Fe FreundnerKathi Breuer Muriel WimmerSchuberts Frau Laura SchuhrkInes Regine HentschelMichael Gunnar HelmSchnitt: Nils LandmarkMusik: Markus KienzlKamera: Thomas KürzlBuch: Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold, Christopher SchierRegie: Christopher SchierDeutschland 20185.35 neoriginal- 6.20 Dead EndIch war's nichtSechsteilige Crime-Serie(vom 2.9.2019)Emma Antje TrauePeter Kugel Michael GwisdekBetti Steiner Victoria SchulzMichael Schubert Lars RudolphLars Herbst Fabian BuschNina Inka LöwendorfKevin Nikolai KinskiSchnitt: Nils LandmarkMusik: Markus KienzlKamera: Thomas KürzlBuch: Magdalena Grazewicz, Christopher SchierRegie: Christopher SchierDeutschland 2018("Hidden Agenda" - Folgen 1 bis 4 entfallen)Donnerstag, 28.01.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.20 Terra XpressInvasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz(vom 23.10.2019)6.50 Terra XFürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär(vom 1.3.2016)7.35 Terra XAlbrecht Dürer - SuperstarFilm von Christian Stiefenhofer(vom 8.10.2019)8.15 Die KüchenschlachtAlexander Herrmann sucht den Spitzenkoch(ZDF 21.1.2016)9.00 Stadt, Land, Lecker(vom 25.2.2020)9.45 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 27.1.2021)10.35 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 29.1.2019)11.30 Dinner DateDie Datingshow mit BissStefan M.(vom 16.10.2019)12.15 MonkMr. Monk ist betrunken(vom 21.10.2017)12.55 MonkMr. Monk und Mrs. Monk(vom 21.10.2017)13.35 PsychBigfoot und die Spencersons(vom 23.8.2019)14.15 PsychNo Country For Two Old Men(vom 23.8.2019)15.00 MonkMr. Monk ist betrunken(von 12.15 Uhr)(Terra X: Humboldt und die Neuentdeckung der Natur" entfällt)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4790622