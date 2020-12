Dies ist eine der ersten Studien, in der untersucht wird, wie sich Psilocybin auf das Immunsystem auswirkt, und ist ein notwendiger Schritt, bevor bei der Food and Drug Administration (FDA) ein Antrag auf eine klinische Studie der Phase 1 am Menschen gestellt werden kann.

14. Dezember 2020 - Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (FWB: 5NP) (das "Unternehmen" oder "Havn Life"), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich mit der standardisierten Extraktion psychoaktiver Verbindungen, der Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte, beschäftigt, freut sich, die erste präklinische Studie in Zusammenarbeit mit Dr. Geoffrey Bove, Dr. David Mokler und Susan Chapelle, eMBA, über die Auswirkungen von Psilocybin auf das Immunsystem bekannt zu geben.

Die wissenschaftliche Abteilung des Unternehmens, Havn Research, führt eine Studie durch, durch die festgestellt werden soll, ob eine einzige Dosis Psilocybin-Extrakt die Entzündungsreaktion des Körpers beeinflussen und das menschliche Immunsystem regulieren kann.

Das Team von Havn Life wird mit dieser präklinischen Studie im 1. Quartal 2021 beginnen. Diese Studie ist der erste erforderliche Schritt, bevor ein Antrag auf die Entwicklung von Methoden zur Verabreichung von Psilocybin gestellt werden kann, mit denen Entzündungs- und Immunkrankheiten wie Arthritis behandelt werden können.

Der geschäftsführende Vorsitzende von Havn Life, Vic Neufeld erklärte: "Wir freuen uns sehr über das Potenzial, die Arzneimittelentwicklung und den Zugang von Patienten zu Verbindungen auf Psilocybin-Basis zu beschleunigen. Nach Abschluss dieser ersten Phase macht das Team von Havn Life den ersten Schritt auf seinem Weg zur Marktzulassung neuer Medikamente. Wir beabsichtigen, bei der FDA einen Antrag für psilocybin-basierte Verabreichungsmethoden einzureichen, was letztlich zur Entdeckung neuer Medikamente führen kann. Bislang wurden nur wenige wissenschaftliche Arbeiten über Psilocybin und seine Auswirkungen auf die menschliche Immunität durchgeführt, ein Bereich, der immer wichtiger geworden ist."

Obwohl es eine Diskussion über die möglichen Auswirkungen von Psilocybin auf Entzündungen gibt, wurde der Einfluss von Psilocybin auf das Immunsystem noch nicht erforscht. Dies wird eine der ersten Studien sein, die die Auswirkungen von Psilocybin auf das Immunsystem quantifiziert und auch die Unterschiede in der Wirkung von Psilocybin auf das Immunsystem der verschiedenen Geschlechter vergleicht.

"Dies ist eine interessante neue Anwendung für Psilocybin, die noch nicht erforscht ist. Die Arbeit ist wesentlich für das Verständnis des Risikoprofils von Psilocybin und die Entwicklung von Medikamenten zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit", sagt Susan Chapelle. "Die Ergebnisse könnten zu bedeutenden Entdeckungen bei der Behandlung von Entzündungskrankheiten führen, die einen tiefgreifenden negativen Einfluss auf so viele Krankheiten haben, wie Schmerzen, Neuropathie und Arthritis."

Über die Studie

Die Havn Life-Studie wird in den Vereinigten Staaten im biomedizinischen Zentrum von Dr. Bove in Maine durchgeführt.

Die leitenden Wissenschaftler werden Dr. Geoffrey Bove, Dr. David Mokler und Susan Chapelle, EVP [Executive Vice President] für Forschung und Entwicklung bei Havn Life, sein, die jeweils über umfassende klinische Erfahrung in den Bereichen Wundheilung, Schmerzrezeptoren, psychedelische und pharmakologische Forschung verfügen. Gemeinsam haben sie 2017 eine wissenschaftliche Arbeit über postoperative Verwachsungen veröffentlicht. Die Ergebnisse der Studie haben die Grundlage für weitere Forschungen über mechanische und pharmakologische Ansätze für die Zeit nach einem operativen Eingriff gelegt.

Dr. Mokler ist Berater von Havn Life und hat einen doppelten Doktortitel in Pharmakologie/Toxikologie und Neurowissenschaften von der Michigan State University. Seine Forschungen, die vom National Institute of Mental Health finanziert wird, konzentrieren sich auf das limbische System (Emotionen/Verhalten) des Gehirns und die Rolle von Serotonin im limbischen System.

Susan Chapelle, eMBA, ist Expertin für Wundheilung und Mitautorin von 6 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften mit Peer-Review. Sie ist eine international anerkannte Hauptrednerin und Branchenexpertin in den Bereichen Forschung, wissenschaftliche Bildung, urbane Umgestaltung, Cannabis- und Psychedelika-Politik und die Integration von Technologien.

Geoffrey Bove, DC PhD, ist Neurobiologe und Chiropraktor. Er forscht über Schmerzmechanismen, insbesondere im Zusammenhang mit klinischer Diagnose und manuellen Therapien. Er wird seit 30 Jahren unabhängig von den National Institutes of Health und anderen Institutionen finanziert. Zuvor war er als Dozent an der Harvard Medical School tätig und forscht in seinem privaten Labor, Bove Consulting.

