DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh unterzeichnet mehrere mehrjährige Service-Verträge für Straßenbahnnetze in Frankreich



14.12.2020 / 14:30

Vossloh unterzeichnet mehrere mehrjährige Service-Verträge für Straßenbahnnetze in Frankreich - Mehrjährige Rahmenverträge für die zustandsabhängige Instandhaltung von Straßenbahnnetzen in Frankreich geschlossen - Verträge enthalten Zustandsgarantie für den Fahrweg Schiene und Weichensysteme zum Festpreis Werdohl, 14. Dezember 2020. Vossloh, ein führender Anbieter von Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Bahninfrastruktur, hat mehrjährige Verträge für die Instandhaltung von Straßenbahnnetzen mit den jeweiligen Betreibern der französischen Städte Le Havre und Valenciennes geschlossen. Die Verträge haben eine Laufzeit von zunächst drei Jahren. Im Rahmen der Verträge bietet Vossloh den Netzbetreibern eine Zustandsgarantie für den Fahrweg Schiene und die Weichensysteme zum Festpreis. Dabei wird das einzigartige Leistungsspektrum von Vossloh in einem Komplettangebot vereint, von der Streckenanalyse über das fortlaufende Monitoring des Streckenzustands bis hin zur optimalen, auf dem Zustand der Bahnstrecke basierenden Instandhaltungsmaßnahme. Die nicht durch die Garantie abgedeckten Leistungen und Produkte werden bis auf Weiteres über einen vom Kunden abrufbaren Leistungskatalog zu Einheitspreisen abgedeckt. Durch die Instandhaltungsverträge erhalten die Betreiber eine hohe Kostensicherheit bei gleichzeitig erhöhter Streckenverfügbarkeit und Vossloh positioniert sich als zentrale Anlaufstelle für die Kunden rund um Fragen und Lösungen zur Instandhaltung von Bahnstrecken. Dem Abschluss der Verträge in Le Havre und Valenciennes waren umfangreiche Audits und Kundentermine vorangegangen mit dem Ziel, gemeinsam eine effiziente und zielgerichtete Instandhaltungsstrategie zu entwickeln. Hierfür erstellte Vossloh mit modernster Messtechnik und firmeneigener Analysesoftware einen detaillierten Zustandsbericht für das gesamte Schienennetz, um das Verschleißverhalten jeweiliger Streckenabschnitte in enger Absprache mit den Betreibern zu beurteilen. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden die Verträge geschlossen. Kontaktdaten für die Medien:

Gundolf Moritz (Mirnock Consulting)

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com



Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Vossloh mit durchschnittlich 3.786 Mitarbeitern einen Umsatz von 916,4 Mio.€.

