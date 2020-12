Dass Kupfer in der gegenwärtigen Situation unserer Meinung nach zu den interessantesten Rohstoffen zählt, hatten wir bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Mittlerweile hat die Rally beim Kupferpreis eDass Kupfer in der gegenwärtigen Situation unserer Meinung nach zu den interessantesten Rohstoffen zählt, hatten wir bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...