Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Konjunktur war gerade noch dabei, sich vom ersten Lockdown zu erholen, nun steht Deutschland vor dem zweiten harten Lockdown. Was bedeutet das für die Wirtschaft in 2021? Ein starker Euro, Lockdown-Verschärfungen und Impfstoffzulassungen: Wie wird die Wirtschaft darauf reagieren, in Deutschland und global - und was machen die Börsen daraus? M.M. Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude, gibt im Interview einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen im kommenden Jahr.