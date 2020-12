Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie lagen die HeavytraderZ in diesem Jahr mit ihren Trades und worauf setzen sie in 2021? Samir Boyardan von den HeavytraderZ blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Märkte und seine Positionierungen in 2020. Wie es aus Trader-Sicht im neuen Jahr weitergehen könnte, wo Chancen liegen dürften und auf welche Sektoren er besonders blickt, mehr dazu im vollständigen Interview.