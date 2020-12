ROM (dpa-AFX) - Während der Corona-Pandemie haben tausende Geschäfte in Italien einer Umfrage zufolge ihren Betrieb eingestellt. Etwa 73 000 hätten geschlossen, teilte die italienische Statistikbehörde Istat am Montag mit. Ein Großteil davon (55 000) plant demnach jedoch eine Wiedereröffnung, 17 000 sehen das nicht vor. Der überwiegende Teil der geschlossen Betriebe waren den Angaben zufolge Mikro-Unternehmen, also Firmen mit weniger als neun Mitarbeitern.

Istat hatte die Umfrage bei rund einer Million Unternehmen zwischen Ende Oktober und Mitte November durchgeführt. Betroffen waren davon vor allem kleine Geschäfte, Hotels, Wettbüros und Fitnessstudios. Damit gaben rund sieben Prozent der befragten Unternehmen an, nicht geöffnet zu haben. Weit mehr als die Hälfte (68 Prozent) war jedoch in Betrieb. Die übrigen hatten nur teilweise offen.

Italien wurde schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Die Regierung ging mit strengen Regeln gegen steigende Infektionszahlen vor. In einigen Regionen des 60-Millionen-Einwohner-Landes lebten die Menschen über Wochen im Lockdown. Die Menschen durften nur unter Ausnahmen das Haus verlassen, Geschäfte hatten lange zu. In Italien sind bislang mehr als 64 500 Menschen mit Sars-CoV-2 gestorben, und die Behörden registrierten schon mehr als 1,843 Millionen Infektionen./jon/DP/eas