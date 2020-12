DJ RWE versilbert Windpark-Beteiligungen in Texas

BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE will sich von Teilen seiner Onshore-Windparks im US-Bundesstaat Texas trennen. Die Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft des kanadischen Versorgers Algonquin Power & Utilities Corp. sieht den Verkauf einer 51-prozentigen Beteiligung an vier RWE-Anlagen mit einer anteiligen installierten Kapazität von 439 Megawatt vor, erklärte das Essener Unternehmen. Die Gesamtgegenleistung entspricht demnach einem Unternehmenswert von etwa 600 Millionen US-Dollar - und damit einem impliziten Multiplikator von 1,4 Millionen US-Dollar pro Megawatt.

Den Erlös will RWE in das weitere Ökostrom-Wachstum stecken. Die Ankündigung der Transaktion ändere nichts an der Finanzprognose des Konzerns oder an seinem Ziel, bis Ende 2022 auf mehr als 13 Gigawatt aufzustocken und dafür 5 Milliarden Euro netto investieren, betonte der Konzern.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Inbetriebnahme der im Bau befindlichen Projekte und wird im ersten Quartal 2021 erwartet. Nach RWE-Angaben sind noch zwei der Windparks im Bau und zwei in Betrieb. Algonquin, das neben Kanada auch Vermögenswerte in den USA hat, wird auf rund 10 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 08:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.