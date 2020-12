Am Wochenende haben sich die Koalitionsfraktionen auf Änderungen am Gesetzentwurf für das EEG 2021 geeinigt. Nach dem monatelangen Gezerre um das EEG 2021 haben die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD nun nach eigenem Bekunden eine Einigung beim EEG 2021 gefunden. Am Donnerstag dieser Woche wollen die Parlamentarier das Gesetz dann im Deutschen Bundestag verabschieden. Laut dem SPD-Abgeordneten Timon Gremmels, der die Solaraspekte kommentiert, schreibt die Einigung zahlreiche Änderungen am Entwurf ...

