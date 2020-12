Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der derzeitigen zweiten Welle des Coronavirus und der Lockdowns werden Fragen über die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft des Euroraums bei den Anlegern vorherrschen, so David Zahn, Chef für Europäische Anleihen von Franklin Templeton.Trotz ermutigender Nachrichten über zwei potenziell wirksame Impfstoffe werde es natürlich einige Zeit dauern, bis sie auf den Markt kämen. Nach Meinung der Experten von Franklin Templeton gebe es jedoch positive Entwicklungen für Europa, nicht zuletzt die beispiellose Solidarität der Region in Bezug auf Unterstützungspakete, sowohl in finanzieller als auch in fiskalpolitischer Hinsicht. Darüber hinaus herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass der Klimawandel im Mittelpunkt der künftigen Politik des Euroraums stehen müsse. ...

