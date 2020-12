DJ Solarwirtschaft hält EEG-Kompromiss für unausgegoren

BERLIN (Dow Jones)--Die Solarwirtschaft hat die Einigung der großen Koalition zum weiteren Ökostromausbau als "klimapolitisch vollkommen unzureichende und unausgegorene Formelkompromisse" bezeichnet und weitgehende Nachbesserungen gefordert. Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) würden zwar einzelne Marktbremsen ein wenig gelockert, dafür neue Marktbarrieren geschaffen, erklärte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW). Insbesondere bei großen gewerblichen Photovoltaik-Anlagen sei im kommenden Jahr weiterhin ein deutlicher Marktrückgang zu befürchten.

"Die Kompromissvorlage ist viel zu verzagt, gleichzeitig werden zu viele wichtige Punkte vertagt", erklärt BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig etwa mit Blick auf die höheren Ökostrom-Ausbauziele, die erst im ersten Quartal 2021 festgelegt werden sollen.

"Unzumutbar" seien jedoch die geplanten Einschränkungen bei der Förderung neuer größerer Solardächer. Mit dem EEG 2021 sollen Dachanlagen mit mehr als 300 Kilowatt peak nur noch dann eine Marktprämie für jede ins öffentliche Stromnetz eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom erhalten, wenn diese zuvor erfolgreich an einer Auktion teilgenommen haben. Zwar solle es für Betreiber bis zu einer Obergrenze von 750 Kilowatt peak nun die Alternative geben, maximal 50 Prozent der Sonnenstromernte ohne Auktionsteilnahme vergütet zu bekommen, betont der BSW. Für viele Betreiber von Lagerhallen mit geringen Stromverbräuchen käme dies aber einer Halbierung der Förderung gleich. Eine Auktionsteilnahme lohne für die Mehrzahl von ihnen nicht, erklärt der Verband.

Auch mit der Regelung für ausgeförderte Anlagen ist der Verband unzufrieden. Ab 1. Januar 2021 endet die 20-jährige EEG-Vergütung für tausende Altanlagen, die Koalition will sie nun in den Markt überführen. Der BSW hatte für den Systemwechsel aber eine Übergangsfrist von mindestens zwei Jahren gefordert. "Andernfalls werden zahlreiche in der Planung befindliche Projekte platzen, was Solarunternehmen in den Ruin treiben kann", warnte Körnig.

Der BSW begrüßte jedoch die geplante Anhebung der EEG-Umlagebefreiung für selbst verbrauchten Solarstrom von 10 auf 30 Megawattstunden. Nicht vermittelbar bleibe jedoch, dass höhere solare Eigenverbräuche weiterhin mit der anteiligen EEG-Umlage belastet werden, so der Verbandschef.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 08:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.