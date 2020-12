Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.12.2020 / 15:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Koen Nachname(n): Boriau

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

7C Solarparken AG

b) LEI

529900SUURYOXKCQ6Z90

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A11QW68

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,28 EUR 710,48 EUR 4,28 EUR 787,52 EUR 4,28 EUR 787,52 EUR 4,28 EUR 787,52 EUR 4,28 EUR 2550,88 EUR 4,28 EUR 2503,80 EUR 4,28 EUR 560,68 EUR 4,28 EUR 2550,88 EUR 4,28 EUR 119,84 EUR 4,29 EUR 1312,74 EUR 4,29 EUR 660,66 EUR 4,29 EUR 746,46 EUR 4,29 EUR 643,50 EUR 4,29 EUR 2548,26 EUR 4,29 EUR 2505,36 EUR 4,29 EUR 742,17 EUR 4,29 EUR 905,19 EUR 4,29 EUR 248,82 EUR 4,3 EUR 589,10 EUR 4,3 EUR 920,20 EUR 4,3 EUR 1019,10 EUR 4,3 EUR 1023,40 EUR 4,3 EUR 1505,00 EUR 4,3 EUR 1797,40 EUR 4,3 EUR 8,60 EUR 4,3 EUR 928,80 EUR 4,3 EUR 576,20 EUR 4,31 EUR 349,11 EUR 4,31 EUR 2504,11 EUR 4,28 EUR 761,84 EUR 4,28 EUR 2088,64 EUR 4,28 EUR 607,76 EUR 4,28 EUR 2503,80 EUR 4,28 EUR 676,24 EUR 4,28 EUR 676,24 EUR 4,28 EUR 680,52 EUR 4,28 EUR 2503,80 EUR 4,28 EUR 676,24 EUR 4,28 EUR 560,68 EUR 4,29 EUR 574,86 EUR 4,29 EUR 1746,03 EUR 4,29 EUR 2505,36 EUR 4,29 EUR 789,36 EUR 4,29 EUR 2269,41 EUR 4,29 EUR 2145,00 EUR 4,29 EUR 789,36 EUR 4,29 EUR 720,72 EUR 4,29 EUR 592,02 EUR 4,3 EUR 1831,80 EUR 4,29 EUR 471,90 EUR 4,3 EUR 2145,70 EUR 4,3 EUR 735,30 EUR 4,3 EUR 1371,70 EUR 4,3 EUR 176,30 EUR 4,3 EUR 430,00 EUR 4,3 EUR 735,30 EUR 4,3 EUR 1290,00 EUR 4,3 EUR 589,10 EUR 4,3 EUR 412,80 EUR 4,3 EUR 365,50 EUR 4,3 EUR 1771,60 EUR 4,3 EUR 292,40 EUR 4,28 EUR 3783,52 EUR 4,3 EUR 619,20 EUR 4,3 EUR 743,90 EUR 4,29 EUR 85,80 EUR 4,29 EUR 300,30 EUR 4,29 EUR 561,99 EUR 4,29 EUR 566,28 EUR 4,28 EUR 2354,00 EUR 4,3 EUR 133,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,2898 EUR 78528,8700 EUR

e) Datum des Geschäfts

2020-12-10; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

