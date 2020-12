BERLIN (dpa-AFX) - Der wegen seiner Aktiendeals im Zusammenhang mit dem Wirecard -Skandal umstrittene Leiter der Wirtschaftsprüferaufsicht Apas ist freigestellt worden. Darüber sei er bereits am 11. Dezember informiert worden, erklärte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Montag. "Dies erfolgt um die Integrität der Apas bis zur schlussendlichen Aufklärung des Sachverhalts sicherzustellen." Der Leiter der Unterabteilung Qualitätskontrolle übernehme bis auf Weiteres die Leitung der Behörde.

Apas-Chef Ralf Bose hatte in der Sitzung des Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag ausgesagt, privat mit Aktien des Skandalunternehmens gehandelt zu haben, während die Behörde bereits in dem Fall ermittelte. Die Apas beaufsichtigt Abschlussprüfer in Deutschland./tam/DP/eas