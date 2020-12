New York - In den USA sind am Montagmorgen (Ortszeit) die ersten Personen außerhalb einer klinischen Studie mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech geimpft worden. "First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD!", schrieb US-Präsident Donald Trump bei Twitter.



Konkret wurden die ersten Dosen US-Medienberichten zufolge in einer Klinik im New Yorker Stadtbezirk Queens verabreicht. In den folgenden Monaten sollen im Rahmen einer großangelegten Kampagne Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Priorität sollen zunächst medizinisches Personal sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen haben.



Erst am Freitag hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für den Pfizer/Biontech-Impfstoff erteilt. Zuvor war unter anderem bereits im Vereinigten Königreich eine Impfkampagne gestartet worden. Entscheidungen der europäischen EMA über mögliche Zulassungen werden noch im Dezember erwartet.

