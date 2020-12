Madrid, Spanien (ots) - Der Countdown bis zum nächsten Weihnachtsfest hat begonnen. Um mit der monotonen Tradition geschenkter Krawatten und Parfüme zu brechen, überlegen sich viele bereits, wie sie mit ihren Geschenken überraschen können. Dafür eignen sich besonders Geschenke, die gleichzeitig zur Erhaltung der Ökosysteme, der Gesundheit der Konsumenten und dem Lebensunterhalt der Landbevölkerung und beitragen.Das native Olivenöl extra, das im weltweit größten Nutzwald in Andalusien produziert wird, gewinnt jedes Jahr neue Anhänger und etabliert sich schon seit einigen Jahren als originelle Alternative zum Verschenken während der Weihnachtsfeiertage. Europa ist führend in Qualität, Produktion und Export von Olivenölen und bietet eine große Vielfalt: in Spanien werden mehr als 200 verschiedene Olivensorten angebaut, wodurch eine enorme Palette an Aromen und Geschmacksrichtungen entsteht. Da ist für jeden Gaumen etwas dabei! Und wenn es ein vielseitig einsetzbares Nahrungsmittel gibt, dann ist es natives Olivenöl extra. Es hat sich nicht nur als gesundes Produkt bewährt, das zum Braten oder als Zugabe zu Salaten und Gerichten aller Art verwendet werden kann. Es passt auch hervorragend zu den typischen Weihnachts- und Silvestergerichten, eignet sich sehr gut zur Zubereitung diverser Cocktails und Desserts.Weihnachten ist die beste Zeit, um Olivenöle zu genießen, denn im Winter ist Hochsaison und die frisch gepressten "Olivensäfte" kommen auf den Markt und in die Regale. Und offenbaren dabei eine riesige Vielfalt von Aromen, Empfindungen und Geschmacksrichtungen. Das native Olivenöl extra kann dazu beitragen, jene süßen, würzigen, mandelartigen oder bitteren Noten zu kreieren, die auch die anspruchsvollsten Gaumen überraschen werden. Unter den zahlreichen Geschmacksnuancen ist für jeden das passende Weihnachtsgeschenk dabei. Da das Auge auch mit isst, erinnern Verpackung und Inhalt der Olivenöle an die Aufmachung eines exklusiven Parfüms und bescheren Käufern ein einzigartiges Erlebnis, das zum Genießen einlädt."Olive Oils from Spain", im Rahmen der Informationskampagne "Join the European healthy lifestyle with Olive Oils from Spain. Olive Oil Makes a Tastier World", mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, schlägt einige Rezepte vor, die Sie zu Weihnachten ausprobieren können. Trauen Sie sich?PutenrezeptRoasted duck with apple in wine (oliveoilworldtour.eu) (https://www.oliveoilworldtour.eu/make-it-taste/recipes/149-roasted-duck-with-apple-in-wine)SeebarschrezeptRoasted rosemary sea bass (oliveoilworldtour.eu) (https://www.oliveoilworldtour.eu/make-it-taste/recipes/58-roasted-rosemary-sea-bass)Gin-Tonic-Cocktail mit nativem Olivenöl extra Arbequinahttps://www.oliveoilsfromspain.org/recipes/gin-tonic-with-extra-virgin-olive-oil/Pressekontakt:Ginés MenaTactics EuropeTelefon: +34 91 506 28 60comunicacion@tactics.eshttps://www.oliveoilworldtour.eu/https://www.instagram.com/oliveoilworldtoureu/https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourEU/Der Inhalt dieser Werbekampagne gibt lediglich die Ansichten des Autors wieder und liegt in seiner alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung für eine etwaige Weiterverwendung der darin enthaltenen Informationen.Original-Content von: OLIVE OILS FROM SPAIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130865/4790832