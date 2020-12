DJ Berlin und Kopenhagen vereinbaren stärkeren Offshore-Ausbau

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Dänemark wollen beim Ausbau der Windenergie auf See künftig noch stärker zusammenarbeiten. Die bilaterale Vereinbarung sieht insbesondere einen Fokus auf Energieinseln, sogenannte Energy Hubs vor, wie das Bundeswirtschaftsminsterium mitteilte. "Gemeinsame Offshore-Wind-Projekte werden einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa leisten und sind deshalb auch ein Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Dänemark hat sich in der vergangenen Woche zum Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung bis 2050 bekannt. Konkret will das Land zwei Offshore-Energieinseln mit einer Kapazität von 5 Gigawatt errichten, langfristig sind 12 Gigawatt in der Nord- und Ostsee geplant. Deutschland hat seine Ziele für den Offshore-Ausbau bis 2030 gerade erst von 15 auf 20 Gigawatt erhöht.

Berlin und Kopenhagen wollen aber auch Möglichkeiten prüfen, aus dem Windstrom grünen Wasserstoff zu produzieren. Die Vereinbarung "wird nicht nur die erneuerbare Stromerzeugung in beiden Ländern erheblich steigern", zeigte sich Dänemarks Energieminister Dan Jorgensen überzeugt. Sie sei auch eine Voraussetzung für sogenannte Power-to-X-Technologien, um nachhaltige Kraftstoffe für die Schifffahrt und Luftfahrt zu produzieren.

Die beiden Nachbarländer haben bereits im Oktober ein neues Unterseekabel in der Ostsee eingeweiht, mit dem der Strom aus Meereswindparks erstmals grenzüberschreitend fließen kann. Die 25 Kilometer lange Leitung verbindet die deutschen Windparks Baltic 1 und Baltic 2 sowie die dänische Netzanbindung zu dem derzeit in Bau befindlichen Windpark Kriegers Flak. Die EU plant in ihrer Offshore-Strategie, die Kapazität auf dem Meer von heute 12 auf 60 Gigawatt bis 2030 zu verfünffachen. Am Montag kamen auch die EU-Energieminister zu weiteren Beratungen zusammen.

