NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen baldigen Beginn der Impfungen gegen Covid-19 und auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat zum Wochenbeginn die Aktienkurs an der Wall Street angetrieben. Der Dow Jones Industrial rückte am Montag um 0,72 Prozent auf 30 261 Punkte vor. Für ein weiteres Rekordhoch des Börsenbarometers fehlte im frühen Handel nicht viel.

Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,83 Prozent nach oben auf 3694 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1 Prozent auf 12 499 Zähler aufwärts. Auch diese beiden Auswahlindizes haben Aussicht auf neue historische Höchststände./bek/fba

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711