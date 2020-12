DJ DGB fordert Unterstützung für Beschäftigte im Lockdown

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält den von Bund und Ländern beschlossenen Lockdown für "unvermeidlich", um Menschenleben zu retten und das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Das teilte der DGB in einer Presseerklärung mit. Einmal mehr gehe es jetzt darum, solidarisch zu handeln und die Infektionszahlen deutlich und dauerhaft zu senken. Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann appellierte an die Arbeitgeber, Beschäftigten, die nicht zwingend in Betrieb oder Verwaltung anwesend sein müssten, mobiles Arbeiten und Homeoffice zu ermöglichen.

Auch dem Arbeitsschutz falle nun eine besondere Bedeutung zu. "Beschäftigte, die weiterhin nicht im Homeoffice arbeiten können, müssen besonders geschützt werden." Die Arbeitgeber seien in der Pflicht, Hygienemaßnahmen und Arbeitsschutz strikt einzuhalten. Angesichts der erneuten Schul- und Kitaschließungen sei es Zeit für einen eigenständigen Freistellungsanspruch ohne Einkommenseinbußen, mit dem Beschäftigte rechtssicher auf pandemiebedingte Schließungen reagieren könnten. "Homeoffice ist kein Ersatz für Kinderbetreuung", mahnte der DGB-Vorsitzende. Auch dürfe coronabedingte Kinderbetreuung "nicht zulasten des gesetzlichen Anspruchs auf Erholungsurlaub gehen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 09:46 ET (14:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.