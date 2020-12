ROUNDUP: Deutschland im Weihnachts-Lockdown - und dann?

BERLIN - Mit dem sogenannten Teil-Lockdown sind die Corona-Zahlen nicht gesunken. Sie steigen sogar weiter an. Bund und Länder ziehen nun die Corona-Notbremse und fahren das öffentliche Leben in Deutschland zunächst für dreieinhalb Wochen wieder weitgehend runter. Es gibt aber noch einige Fragen:

WASHINGTON - Knapp sechs Wochen nach der Wahl in den USA nimmt der künftige Präsident Joe Biden eine weitere wichtige Hürde vor seiner Amtseinführung: In den 50 US-Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington sollten am Montag die insgesamt 538 Wahlleute zur Abstimmung über den künftigen Präsidenten zusammenkommen. Als erster Bundesstaat schloss Vermont die Abstimmung ab. Dort gingen die drei zu vergebenen Stimmen der Wahlleute an Biden.

BRÜSSEL/LONDON - Trotz des extremen Zeitdrucks sieht die Europäische Union noch Chancen für einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien ab 1. Januar. Die nächsten Tage seien entscheidend, schrieb EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag auf Twitter. Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßte, dass weiter verhandelt wird. Im Europaparlament wächst jedoch der Ärger, weil fast keine Zeit mehr zur Ratifizierung eines möglichen Vertrags vor Jahresende bleibt.

PARIS - Internetkonzerne sollen aus Sicht des französischen Präsidenten Emmauel Macron mehr Steuern zahlen. "Wir brauchen eine gerechtere Besteuerung", forderte der 42-Jährige am Montag in Paris mit Blick auf Konzerne wie Google oder Facebook. Macron äußerte sich bei einer Jubiläumsveranstaltung der Industriestaaten-Organisation OECD.

ROM - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Geldpolitik laut einem hochrangigen Notenbanker notfalls noch weiter lockern. Die erst vor wenigen Tagen aufgestockten Corona-Wertpapierkäufe könnten erneut aufgestockt werden, sollte dies notwendig werden, sagte EZB-Direktor Fabio Panetta während einer Konferenz am Montag in Rom. 2021 werde ein "pandemisches Jahr" mit hoher Unsicherheit und großen Anfälligkeiten für Privat-Haushalte und Unternehmen. Die Geldpolitik müsse daher locker bleiben.

BRÜSSEL/LONDON - Trotz des extremen Zeitdrucks sieht die Europäische Union noch Chancen für einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien ab 1. Januar. Die nächsten Tage seien entscheidend, schrieb EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag auf Twitter. Im Europaparlament wächst jedoch der Ärger, weil fast keine Zeit mehr zur Ratifizierung eines möglichen Vertrags vor Jahresende bleibt.

TOKIO - Angesichts gestiegener Corona-Infektionszahlen wird Japans Regierung eine umstrittene Förderkampagne zur Ankurbelung des Binnentourismus um die Neujahrsfeiertage herum aussetzen. Wie der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga am Montag bekanntgab, soll die Subventionskampagne landesweit vom 28. Dezember bis zum 11. Januar außer Kraft gesetzt werden. Über das weitere Vorgehen werde je nach Entwicklung der Lage entschieden. Am Vortag war die Zahl der Infizierten mit schweren Symptomen auf den Rekord von 583 Personen gestiegen. Experten sprechen inzwischen von einer dritten Infektionswelle, die Japans Gesundheitssystem zu überlasten droht.

FRANKFURT - Die Bundesbank rechnet wegen der Verschärfung der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie mit einem weiteren Dämpfer für die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2020. Die seit Anfang November geltenden Eindämmungsmaßnahmen "unterbrechen die wirtschaftliche Erholung und führen voraussichtlich zu einem Rückschlag", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht Dezember, der am Montag veröffentlicht wurde. "Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im letzten Jahresviertel aber nur relativ leicht und keinesfalls in ähnlicher Größenordnung wie im Frühjahr sinken."

LUXEMBURG - Die Industrie der Eurozone setzt ihre Erholung von dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr fort. Im Oktober erhöhten die Unternehmen ihre Produktion zum Vormonat um 2,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen geringfügig schwächeren Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet. Das Resultat für den Vormonat September wurde von zunächst minus 0,4 Prozent auf plus 0,1 Prozent revidiert.

BRÜSSEL - Der neue EU-Verteidigungsfonds soll mit knapp acht Milliarden Euro ausgestattet werden. Eine entsprechende vorläufige Einigung erzielte die deutsche EU-Ratspräsidentschaft am Montag mit Vertretern des Europaparlaments. Mit dem Geld wird den Planungen zufolge zum Beispiel die Entwicklung von Drohnen oder anderen modernen Waffensystemen gefördert werden. Rund 2,65 Milliarden Euro des Betrags sind so für Forschungsprojekte vorgesehen, 5,3 Milliarden Euro für konkrete Entwicklungsarbeiten.

