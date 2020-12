Erwarteter 2021 Umsatz in Höhe von EUR 350 Mio. bis EUR 400 Mio. bei EUR 100 Mio. bis EUR 125 Mio. EBITDA

Stärkung der Kapitalbasis durch erfolgreiche EUR 52,5 Mio. Kapitalerhöhung

Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Anbieter von High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.

Das bereits 2020 überdurchschnittliche Wachstum der Gesellschaft im Bereich Infrastruktur für Bitcoin Mining und High Performance Computing wird sich 2021 nochmals deutlich beschleunigen. Entsprechend sieht die Prognose der Northern Data AG für das Geschäftsjahr 2021 basierend nur auf bereits abgeschlossenen oder sich im Abschluss befindender Verträge Umsatzerlöse in Höhe von EUR 350 Mio. bis EUR 400 Mio. und ein EBITDA von EUR 100 Mio. bis EUR 125 Mio. vor. Die Prognose für 2021 liegt damit deutlich über dem Forecast für das laufende Geschäftsjahr 2020, das voraussichtlich mit Umsatzerlösen in Höhe von EUR 120 Mio. bis EUR 140 Mio. und einem EBITDA zwischen EUR 45 Mio. und EUR 60 Mio. abgeschlossen wird. Für die darauffolgenden Jahre erwartet das Management eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums.

Um dieses starke Wachstum von Umsatz und Gewinn zu unterstützen, haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Kapitalerhöhung um 900.000 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Die Aktien werden zu EUR 58,30 und damit leicht über dem Schlusskurs von Freitag ausgegeben und von den Gründungsaktionären BlackMars Capital, der Apeiron Investment Group dem Family Office von Christian Angermayer sowie weiteren strategischen Finanzinvestoren übernommen. Die Transaktion wird von Hauck Aufhäuser Privatbankiers AG gemanagt. Der Gesellschaft fließen damit EUR 52,5 Mio. an frischem Kapital zu.

Darüber hinaus befindet sich die Gesellschaft aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen über den möglichen Erwerb eines weiteren Rechenzentrum-Standortes in Europa, um die aktuell hohe Kundennachfrage bedienen zu können. Erst kürzlich konnte die erfolgreiche Inbetriebnahme von neuen Standorten in den Niederlanden und Deutschland vermeldet werden, weitere Standorte in Kanada und Skandinavien folgen.

CEO Aroosh Thillainathan kommentiert: "Aufbauend auf unserer Marktposition als führender HPC-Infrastrukturanbieter sowie der anstehenden Inbetriebnahme von weiteren HPC-Rechenzentren, wie beispielsweise dem USD 216 Mio. GPU-Cluster, haben wir die Basis geschaffen, über viele Jahre in extrem schnell wachsenden Bereichen wie Bitcoin Mining, Künstliche Intelligenz, Blockchain, Big Data Analytics, IoT oder Rendering überdurchschnittlich und vor allem hochprofitabel zu wachsen. Dass renommierte Investoren und strategische Partner ihre Beteiligung mit der aktuellen Kapitalerhöhung weiter ausbauen, ist eine große Anerkennung für die Leistung des ganzen Northern Data Teams."

Über Northern Data:

Die Northern Data AG entwickelt und betreibt globale Infrastrukturlösungen im Bereich High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen liefert mit seinen kundenspezifischen Lösungen die Infrastruktur für diverse HPC-Anwendungen in Bereichen wie Bitcoin Mining, Künstliche Intelligenz, Blockchain, Big Data Analytics, IoT oder Rendering. Das international tätige Unternehmen ist heute ein führender Anbieter im Bereich von HPC-Lösungen weltweit. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl in großen, stationären Rechenzentren an als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert das Unternehmen selbst entwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten für eine nachhaltige Energieversorgung. Der Northern Data Konzern beschäftigt aktuell rund 150 Personen.

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Northern Data AG und auch keinen Wertpapierprospekt der Northern Data AG dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht als Grundlage für finanzielle, rechtliche, steuerliche oder andere geschäftliche Entscheidungen gedacht. Investitions- oder andere Entscheidungen dürfen nicht allein aufgrund dieser Pressemitteilung getroffen werden. Wie in allen Geschäfts- und Investitionsfragen, konsultieren Sie bitte qualifizierte Fachberatung.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

