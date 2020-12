Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock gab am Montag bekannt, dass man in den letzten Tagen in Großbritannien eine neue Variante des Coronavirus identifiziert hat, wie Reuters berichtet. Weitere Zitate "Diese neue Variante breitet sich schneller aus als die bisherige Variante." "Wir haben bereits über 1000 Fälle der neuen Variante identifiziert." ...

