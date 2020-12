Der jüngste Survey of Consumer Expectations der Federal Reserve Bank of New York zeigt, dass die Erwartungen für das jährliche Konsumwachstum im November mit 3,7% auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen sind. Zusätzliche Erkenntnisse "Die medianen Inflationserwartungen stiegen im November um 0,2 Prozentpunkte auf 3,0 % für den Einjahreshorizont ...

