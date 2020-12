Das Technology Innovation Institute (TII), die Säule für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC), gab heute die Bildung eines Beratungsgremiums am Cryptography Research Centre (CRC) bekannt. Das neue Beratungsgremium besteht aus globalen Experten auf dem Gebiet der Kryptographie.

Dr. Najwa Aaraj, Chief Researcher at Cryptography Research Centre (Photo: AETOSWire)

Die Ernennungen folgen einer Reihe von raschen Bekanntmachungen am Technology Innovation Institute seit der ersten Vorstandssitzung des Advanced Technology Research Council im August 2020.

Das CRC ist eines der anfänglich sieben spezialisierten Zentren am TII und auch eines der wenigen globalen Zentren, das theoretische und angewandte Kryptographen in einem forschungsorientierten Umfeld zusammenbringt. Die Kryptographen arbeiten an bahnbrechenden Forschungsprojekten zusammen, die zu innovativen Ergebnissen in der Kryptographie führen. Das hochkarätige Beratungsgremium, das unter anderem Bereiche wie Post-Quanten-Kryptographie (Post Quantum Cryptography, PQC), leichte Kryptographie, Kryptoanalyse, kryptographische Protokolle, hardwarebasierte Kryptographie und vertrauliche Datenverarbeitung abdeckt, wird die Bemühungen zur Entwicklung bahnbrechender Technologien mit globaler Wirkung leiten und so die Position der VAE als globale Drehscheibe für Innovation, Forschung und Entwicklung stärken.

Zum Beratungsgremium gehören: Prof. Joan Daemen, Professor of Symmetric Cryptography an der Radboud Universität in den Niederlanden, der die Rijndael-Chiffre mitentwickelt hat, die als Advanced Encryption Standard (AES) ausgewählt wurde, und auch einer der Mitentwickler des kryptographischen Algorithmus Keccak (SHA-3) ist; Prof. Lejla Batina, Professor of Hardware Cryptography an der Radboud Universität, deren Fachgebiet angewandte Kryptographie und Sicherheit eingebetteter Systeme ist; Dr. Guido Bertoni, CEO von Security Pattern, Italien, dessen Forschungsgebiete kryptographische Algorithmen, hardwarebasierte Kryptographie, angewandte Kryptographie und Sicherheit eingebetteter Systeme umfassen. Er ist auch Mitentwickler des kryptographischen Algorithmus Keccak (SHA-3). Prof. Carlos Aguilar, Professor am ISAE SUPAERO an der Universität Toulouse, Frankreich, ein Post-Quantenkryptograph und Experte für sichere kryptographische Implementierungen und Computertheorie; Prof. Damien Stehlé, Professor in Computer Science an der École Normale Supérieure de Lyon, Frankreich, mit den Schwerpunkten Post-Quantenkryptographie, Computertheorie und komplexe Algebra; und Prof. Tim Güneysu, Professor of Security Engineering an der Ruhr-Universität Bochum, Deutschland, ein Experte für sichere Hardware-Implementierungen, kryptographische Schemata in der Cloud und sicheres Engineering.

CRC beschäftigt derzeit Wissenschaftler in mehreren wichtigen Bereichen der Kryptografie und arbeitet mit ihnen zusammen. Die Experten beschäftigen sich mit dem gesamten Spektrum der grundlegenden und angewandten Kryptographie- und Kryptoanalyseforschung.

Dr. Najwa Aaraj, Chief Researcher am CRC, sagte in ihrer Ansprache zu den Ernennungen im Vorstand: "Der Erfolg jeder wissenschaftlichen und forschungsorientierten Einrichtung wird von ihrem Beirat geleitet, der sie bei der Festlegung der Vision unterstützt. Indem wir renommierte Experten zusammenbringen, verbinden wir globales Fachwissen auf dem Gebiet der Kryptographie."

Dr. Aaraj fügte hinzu: "Wir sind zuversichtlich, dass Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate durch die Forschung am Kryptographie-Forschungszentrum bahnbrechende Technologien entwickeln werden, die noch größere Verbesserungen in kryptographischen Bereichen mit hoher Priorität gewährleisten."

Das TII ist ein bahnbrechendes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf angewandte Forschung und Fähigkeiten im Bereich der New-Age-Technologie konzentriert. Das Institut verfügt zunächst über sieben spezialisierte Forschungszentren in den Bereichen Quantenphysik, autonome Robotik, Kryptographie, fortgeschrittene Materialien, digitale Sicherheit, gerichtete Energie und sichere Systeme. Durch die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Talenten, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern aus der ganzen Welt verbindet das Institut eine intellektuelle Gemeinschaft und trägt zum Aufbau eines F&E-Ökosystems in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten bei. Das Institut stärkt den Status Abu Dhabis und der VAE als globale Drehscheibe für Innovation und trägt zur breiteren Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft bei.

