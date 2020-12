Crestbridge, die flexible Alternative für Private-Equity- und Immobilienverwaltungslösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme der in New Jersey ansässigen Ovation Fund Services plant. Bei Ovation handelt es sich um einen Anbieter von Fondsverwaltungs- und Rechnungs- und Berichtswesensserviceleistungen für in den Vereinigten Staaten ansässige Private Equity- und Immobilienfonds. Die Übernahme ergänzt das Kernserviceangebot von Crestbridge in beiden Anlageklassen.

Paul Perris, Chief Commercial Officer of the Crestbridge Group (Photo: Business Wire)

Ovation wird am 31. Dezember 2020 Teil der Marke Crestbridge und darüber hinaus zur siebten Niederlassung des Unternehmens. Alle Mitarbeiter von Ovation werden Mitglieder des globalen Crestbridge Teams. Somit wird die Kontinuität des Kundendienstes und die Zusammenarbeit mit der größeren Crestbridge Group gewährleistet, um das aktuelle Serviceangebot weiterhin zu vergrößern und weiterzuentwickeln.

Diese Übernahme erweitert die Präsenz von Crestbridge in den Vereinigten Staaten erheblich, wo das Unternehmen bereits über eine Niederlassung in New York verfügt. Zusätzlich wird seine Fähigkeit verbessert, Private Equity- und Immobilienfonds bereitzustellen. Darüber hinaus verbessert sie auch das multi-jurisdiktionelle Versprechen an seinen Kundenkreis, da die neue Niederlassung das bestehende Netzwerk von Niederlassungen von Crestbridge in London, Luxemburg, Bahrain, den Kaimaninseln, New York und Jersey (Kanalinseln) ergänzt, indem es Zugang zu seinem internationalen Expertenteam für nordamerikanischen Kunden bietet.

Paul Perris, Chief Commercial Officer der Crestbridge Group, kommentierte die Übernahme der neuen Niederlassung mit den Worten: "Hierbei handelt es sich um einen weiteren signifikanten Erfolg bei der Verwirklichung unserer globalen Expansionsstrategie und Ausweitung des Zugangs zu unseren Lösungen für Private Equity- und Immobilien-Fondsverwaltern. Dies bietet insbesondere in Nordamerika ansässigen Kunden Zugang zu europäischen Anlagemärkten und schlüsselfertigen Lösungen. Dabei handelt es sich um einen zunehmend starken Trend und die Förderung ausländischer Investitionen in Nordamerika. Wir freuen uns sehr auf die Unterstützung unseres globalen Kundenkreises und unseren Beitrag zur Förderung ihres weiteren Erfolges."

Die Niederlassung in New Jersey wird geleitet von Scot Hadley, dem Gründer von Ovation, der über eine mehr als 23-jährige Erfahrung mit expandierenden Unternehmen und dem Aufbau langfristiger Beziehungen in der Private Equity- und Immobilienbranche in den USA und darüber hinaus verfügt. Scot Hadley gründete Ovation vor fast vier Jahren, indem er ein erfolgreiches Geschäft mit einer treuen Kundenbasis aufbaute. Vor der Gründung von Ovation verbrachte Scot Hadley 18 Jahre seiner beruflichen Karriere bei Paladin Realty Partners, einem institutionellen Immobilien-Anlagenverwalter, wo er eines der zehn Gründungsmitglieder des Unternehmens war.

Scot Hadley kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Wir vertrauen darauf, dass die Qualität und Vielfalt der globalen Kompetenzen von Crestbridge in Verbindung mit unserem Fokus auf die US-amerikanischen Märkte sehr attraktiv für die gegenwärtigen und künftigen Kunden ist. Der Zugang zu einem globalen Team mit den gleichen Standards wie den unsrigen wird sich als enormer Vorteil erweisen und wir sind hocherfreut angesichts dieser großartigen Möglichkeiten."

Die Niederlassung hat ihren Sitz in Morristown, New Jersey. Die finanziellen Bedingungen der Übernahme werden nicht bekannt gegeben.

Diese neueste Übernahme in Nordamerika erfolgt ebenfalls im Anschluss an die Ankündigung von "Crestbridge Fiduciary LLC", das kreiert wurde, um Familien besser unterstützen zu können, die über Anteile in den Vereinigten Staaten verfügen. Dieses Jointventure mit der in Wyoming ansässigen Treuhandgesellschaft Willow Street entstand aufgrund außergewöhnlicher Kundennachfrage nach Family Office Services und verbindet die globale Kompetenz von Crestbridge mit der tiefgreifenden treuhänderischen Leistungsfähigkeit von Willow Street und ihrer hochkarätigen Kundenbasis.

Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Verwaltung, Management und Corporate Governance.

Wir bieten breitgefächerte ausgelagerte Treuhand-, Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Compliance-Dienstleistungen weltweit an unsere Fachkenntnisse erstrecken sich über Dienstleistungen, Anlageklassen und Jurisdiktionen. Seit 1998 nutzen wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen zum Wohle von Kunden, zu denen führende Unternehmen, Staatsfonds, Investorengruppen, Vermögensverwalter und sehr vermögende Familien zählen.

Crestbridge beschäftigt über 350 Mitarbeiter und verfügt über sechs internationale Niederlassungen: Bahrain, die Kaimaninseln, Jersey, London, Luxemburg und New York.

Für unsere aufsichtsrechtlichen Informationen lesen Sie bitte hier, um weitere Details zu erfahren.

