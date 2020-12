Regulatorische Meldungen:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), das führende Unternehmen, das die moderne, vernetzte Welt mit personenorientierter Sicherheit unterstützt, gab heute bekannt, dass Lu Bolden, Chief Revenue Officer, an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Programms von Park Associates, Future of Video: OTT, Pay-TV und Digitale Medien virtuelle Veranstaltung heute um 15:45 Uhr Central Time teilnehmen wird.

Unter dem Titel "vMVPDs: Mix aus traditionellem Pay-TV mit OTT," untersucht das Panel die Erfolge und Herausforderungen im Zusammenhang mit Virtual Multichannel Video Programming Distributors (vMVPDs), Over-the-Top (OTT)-Services, die Zuschauer mit Inhalten aus Rundfunk- und Kabelnetzen sowie Streaming-Anbietern versorgen. Folgende Redner werden gemeinsam mit Bolden erörtern, wie sich vMVPDs und Over-the-Top-Pay-TV-Dienste von traditionellen Anbietern entwickeln, um den Bedürfnissen des Marktes besser gerecht zu werden:

Megan Dover, Executive Director of Video and Entertainment Product Management and Development, Cox Communications

Ben Grad, Head of Content Strategy Acquisition, fuboTV

Kirstin Seitz, Head of Marketing Strategy and Operations, Philo

Kristen Hanich, Moderatorin und Senior Analyst, Parks Associates

Eine Untersuchung von Parks Associates hat ergeben, dass app-basierte OTT-Dienste von Pay-TV-Anbietern einen zunehmenden Prozentsatz des gesamten Pay-TV-Spektrums ausmachen. Laut der jüngsten Umfrage von Parks Associates empfangen mehr als 18 der Pay-TV-Abonnenten ihre linearen Live-Pay-TV-Kanäle hauptsächlich Over-the-Top. Diese Abonnenten berichten einen höheren Zufriedenheitsgrad als traditionelle Pay-TV-Abonnenten, wobei die Net Promoter-Scores ein Maß dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Abonnent einen Dienst weiterempfiehlt bei vMVPDs und anderen app-basierten Pay-TV-Diensten mehr als achtmal höher ausfallen als beim traditionellen Pay-TV.

"Die Wiederkehr des Live-Sports hat dazu beigetragen, neue Abonnements für Pay-TV und insbesondere für vMVPDs zu gewinnen. Zudem haben wir im dritten Quartal einen Anstieg der Net Promotor Scores verzeichnet, was darauf hindeutet, dass die Kundenzufriedenheit gestiegen ist. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, den Verbraucher mit den von ihm gewünschten hochwertigen und sicheren Inhalten zu verbinden", so Kristen Hanich, Senior Analyst bei Parks Associates. "Verimatrix bringt in unsere interaktiven Diskussionen bei Future of Video wertvolles Fachwissen über die Strategien und Herausforderungen bei der Sicherung der geräteübergreifenden Bereitstellung von Inhalten ein."

Future of Video: OTT, Pay TV, und digitale Medien bringt Branchenführer zusammen, um Einblicke in neue Trends der Video- und vernetzten Unterhaltungsindustrie zu gewinnen sowie Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben der Verbraucher und die Herausforderungen für die Videoindustrie bei der Erfüllung dieser Erwartungen zu gewinnen. Es enthält eingehende Forschungsergebnisse bezüglich Verbraucher und Branchen im Zusammenhang mit OTT-Diensten, dem Wert von Inhalten und den besten Strategien für den Aufbau erfolgreicher Videodienste für den heutigen vernetzten Verbraucher.

Verimatrix fühlt sich geehrt, als Silver-Sponsor auf der dreitägigen Veranstaltung aufzutreten. Informationen zur Registrierung finden Sie unter https://www.parksassociates.com/events/future-of-video.

