FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 15. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Strategie-Update und Jahreszahlen (detailliert) (13.30 h Call Presse) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

08:10 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Metro, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Tui Deutschland Präsentation Sommerprogramm 2021 10:30 DEU: Isra Vision, außerordentliche Hauptversammlung (online) 13:00 CHE: Credit Suisse, Investor Update

13:30 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Destatis, Vorstellung neues Datenportal "Dashboard Deutschland" 03:00 CHN: Industrieproduktion 111/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/20

07:45 CHE: Seco, Konjunkturprognose 12/20

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 10/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 12/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/20

15:15 USA: Industrieproduktion 11/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: "Handelsblatt"-Industrie-Gipfel 2020 (online) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und Michael Hüther (IW) 10:00 DEU: Online-Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DWS): "EU-Untersuchung zu den Erfahrungen mit virtuellen Hauptversammlungen". Gemeinsam mit der europäischen Anlegerschutzvereinigung Better Finance. 11:00 DEU: Online-Diskussion "Was treibt die Hauspreise?" des OECD Berlin Centre und das DIW Berlin EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 1. Tag

