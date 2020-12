EQS Group-Ad-hoc: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung



15.12.2020

Nach Beschluss durch den Verwaltungsrat wird Tobias B. Staehelin, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der C. Haushahn Gruppe Deutschland und Mitglied des Verwaltungsrats der Schindler Holding AG, per 1. April 2021 zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird die Verantwortung für den Bereich Group Human Resources übernehmen. Tobias B. Staehelin folgt auf David Clymo, der nach mehr als 20 Jahren im Schindler Konzern per 31. März 2021 aus der Konzernleitung ausscheiden und in den Ruhestand treten wird. Herr Staehelin bleibt Mitglied des Verwaltungsrats der Schindler Holding AG. Die Konzernleitung setzt sich somit per 1. April 2021 wie folgt zusammen: Thomas Oetterli (CEO), Julio Arce (Europa-Süd), Matteo Attrovio (CIO), Karl-Heinz Bauer (CTO), Paolo Compagna (Europa-Nord), Andre Inserra (Amerika), Jujudhan Jena (Asien-Pazifik), Urs Scheidegger (CFO), Christian Schulz (Operations), Robert Seakins (Field Quality & Excellence), Sabine Simeon-Aissaoui (Escalators and Supply Chain), Tobias B. Staehelin (Group Human Resources) und Daryoush Ziai (China). Über Schindler:

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 65 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Mehr Informationen:

