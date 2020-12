Wallisellen (ots) - Mit dem neuen Ford Mustang Mach-E lanciert Ford Anfang Februar 2021 einen rein elektrisch angetriebenen Crossover mit einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Erstmals in der 56-jährigen Ford-Mustang-Erfolgsgeschichte ergänzt eine batterie-elektrisch angetriebene Variante die Modellfamilie des legendären "Pony-Car".Der Ford Mustang Mach-E kann mit zwei Batterie-Optionen, mit Heck- oder Allrad-Antrieb sowie in verschiedenen Leistungsstufen ab 49 650 Schweizer Franken per sofort bestellt werden.Interessenten, die sich einen vollelektrischen Mustang Mach-E reserviert haben, bekommen nun die Möglichkeit, ihre Reservierung in eine konkrete Bestellung umzuwandeln und somit...Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.Pressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100861790