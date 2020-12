FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag nach dem guten Wochenauftakt wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,05 Prozent im Minus auf 13 216 Punkte. Dabei bremsen unter anderem die Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial am Vorabend spät ins Minus abgerutscht war.

Als relative Stütze in der Gemengelage Lockdown-Sorgen, Brexit-Unsicherheit und dem Warten auf ein US-Konjunkturhilfen wirken am Dienstag frische Wirtschaftsdaten aus China, die zeigten, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. "Chinas Wirtschaft wächst solide", fasste es Ökonom Hao Zhou von der Commerzbank zusammen.

Dennoch bleibt der Dax schon seit Wochen gefangen im Bereich zwischen 13 000 und 13 450 Punkten. "Ohne große Impulse schafft er es nicht, aus seiner knapp 500 Punkte breiten Handelsspanne der vergangenen Wochen auszubrechen", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Einen dazu notwendigen Impuls verspricht er sich aber erst von der Sitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch./tih/jha/