In China hellt sich die Lage der Wirtschaft nach dem Corona-Schock weiter auf. Drei wichtige am Dienstag veröffentlichte Indikatoren belegen den anhaltenden Aufwärtstrend.Peking - In China hellt sich die Lage der Wirtschaft nach dem Corona-Schock weiter auf. Drei wichtige Indikatoren, die das Pekinger Statistikamt am Dienstag veröffentlichte, belegen den anhaltenden Aufwärtstrend. So legte die Produktion in den Industriebetrieben im November im Vorjahresvergleich um 7 Prozent zu, womit das Wachstum aus dem Vormonat (6,9 Prozent) noch leicht übertroffen werden...

