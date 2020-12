Signal präsentiert eine überarbeitete Videokonferenz-Funktion im gleichnamigen Messenger. Die Gespräche sind kostenlos und Ende-zu-Ende-verschlüsselt, aber begrenzt. In Boom-Zeiten für Videotelefonie will der Messenger-Dienst nicht hinten anstehen und hat seine Gruppenanrufe neu programmiert. Mit den aktuellen Versionen der App lassen sich nun durchgehend verschlüsselte Gespräche mit bis zu vier anderen Nutzern führen. Signal kündigte an, die Anzahl der Maximalteilnehmer von fünf schrittweise zu erhöhen. Die alte Gruppenanruffunktion hat der Betreiber ...

