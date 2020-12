Die nächsten Wochen und Monate dürften für die Lufthansa sicherlich weiterhin sehr schwierig bleiben. Doch es naht Besserung. So geht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten.Stand heute könne im Sommer mit einer solch großen Zahl an Impfdosen gerechnet werden, dass dann weite Teile der Bevölkerung geimpft werden könnten, sagte der CDU-Politiker am Montagabend im ZDF-"heute-journal" ...

