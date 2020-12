Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - PT Mowilex Indonesia (PT Mowilex) hat bekannt gegeben, dass es seine Zertifizierung zur Klimaneutralität erneuert hat. Das Unternehmen kompensiert seine CO2-Emissionen durch Energiesparprojekte, den Schutz von natürlichen Lebensräumen und die Förderung von verantwortungsvoller Entwicklung in Kommunen.Das Unternehmen, das Hochqualitäts-Farben, Holzbeize und andere Baumaterialien herstellt, ist weiterhin der einzige Hersteller in Indonesien, der die vollständige Klimaneutralität erreicht hat."Basierend auf die Erfahrungen aus unserer Zertifizierung als CO2-neutrales Unternehmen im Jahr 2019, haben wir unsere Energiesparmaßnahmen an elf PT Mowilex-Standorten ausgeweitet. Außerdem haben wir unsere Ressourcen für den Emissionsausgleich auf Projekte hier in Indonesien konzentriert", sagt Tania Wakhidah Ariningtyas, Head of Environmental Affairs bei PT Mowilex. "Das Rimba Raya REDD+ Projekt (https://www.naturalcapitalpartners.com/projects/project/rimba-raya-biodiversity-reserve) ist auf den Schutz der biologischen Vielfalt und auf nachhaltige Gemeinschaften ausgerichtet, zwei Bereiche, die für uns bei PT Mowilex sehr wichtig sind."Das Rimba Raya Biodiversitätsreservat auf der indonesischen Insel Borneo, regional als Kalimantan bekannt, umfasst kohlenstoffreiche tropische Torfsümpfe, in denen 105.000 gefährdete Borneo-Orang-Utans und andere bedrohte Arten leben. Durch seine Kompensationsgelder trug PT Mowilex dazu bei, 65.000 Hektar Wald zu retten, die einst für Ölpalmenplantagen vorgesehen waren. Die Schutzmaßnahmen verbessern auch die Gesundheitsversorgung, die Ernährungssicherheit, den Brandschutz und die Bildungsmöglichkeiten für 2.500 Familien auf der Insel.Im Jahr 2020 wurde Rimba Raya das erste Projekt, das nach dem Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) registriert wurde, und damit nachweisen konnte, dass seine Programme zur Sicherung des Lebensunterhalts in den umliegenden Dörfern alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) fördern.Kunden in Indonesien erwarten mehr als nur Qualitätsprodukte. Unsere Kunden suchen auch nach ethischen, nachhaltig denkenden Unternehmen", so Ariningtyas. "Wir sind unglaublich stolz darauf, preisgekrönte Farbprodukte in zeitgemäßen Farben herzustellen und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und lokale Gemeinschaften zu stärken."Um seinen Status als klimaneutraler Produzent zu erneuern, aktualisierte PT Mowilex auch seine Beleuchtung, ersetzte Kühlanlagen und führte andere Programme durch, die die Kohlenstoffemissionen um 0,2 % reduzierten. Das Unternehmen verzeichnete diese Reduktion trotz der Erhöhung des Produktionsvolumens und der Einführung von COVID-19-Sicherheitsprotokollen, die die betriebliche Effizienz während eines Großteils des Jahres verringerten. Der Rückgang der Emissionen rückt PT Mowilex ein Stück näher an sein langfristiges Ziel, nämlich eine Kohlenstoffreduzierung von 5 %. Neue Technologien und Anlagen, die in der im Bau befindlichen Cikande-Fabrik installiert werden, werden dem Unternehmen dabei helfen, dieses Ziel schneller zu erreichen.PT Mowilex folgte dem strengen CarbonNeutral Protocol (https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol), das von der globalen Organisation Natural Capital Partners entwickelt wurde, um seine Zertifizierung zu erneuern."Mit der CarbonNeutral-Zertifizierung demonstriert PT Mowilex sein Engagement für den Klimaschutz", sagt Saskia Feast die Vice President of Sales bei Natural Capital Partners. "Mit der Fortführung seines CarbonNeutral-Programms unternimmt das Unternehmen unmittelbare Schritte, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und trägt gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Region bei."Das zweite Jahr in Folge hat PT Mowilex die internationale Zertifizierungsstelle SCS Global Services mit der Verifizierung seiner Kohlenstoffberechnungen beauftragt."Durch sein Bemühen, die Klimaziele zu erfüllen und eine klimaneutrale Zertifizierung zu erreichen, zeigt Mowilex ein anhaltendes, ernstes Engagement für den Schutz unserer globalen Umwelt. Wir sind beeindruckt von ihrer Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit in Indonesien", sagte Keith Killpack, Technischer Direktor von SCS Global Services.Die Erneuerung der Zertifizierung von PT Mowilex als klimaneutrales Unternehmen kommt kurze Zeit nach dem Gewinn bei Indonesiens führender Veranstaltung für soziale Unternehmensverantwortung (CSR), den Top CSR Awards 2020. Das Unternehmen gewann dort in drei Kategorien. Bei den diesjährigen ACES (Asia Corporate Excellence & Sustainability) Awards wurde PT Mowilex ebenfalls als bestes asiatisches Unternehmen ausgezeichnet. Im Jahr 2020 pflanzte PT Mowilex zu seinem 50-jähriges Bestehen 50.000 Baumsetzlinge in ganz Indonesien. Das Unternehmen beteiligte sich auch an Hilfsmaßnahmen in Zuge der COVID-19-Pandemie, indem es Krankenhäuser mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) versorgte und Handdesinfektionsmittel herstellte und vor Ort spendete.Für weitere Informationen über PT Mowilex und seine Nachhaltigkeitssäulen Kurangi (Reduzieren), Hindari (Vermeiden) und Imbangi (Kompensieren) kontaktieren Sie bitte media@mowilex.com oder besuchen Sie sustainability.mowilex.com (http://sustainability.mowilex.com/).Informationen zu PT Mowilex IndonesiaPT Mowilex Indonesia (https://mowilex.com/en/) (PT Mowilex), eine Tochtergesellschaft von Asia Coatings Enterprises, Pte. Ltd., ist ein führender Hersteller von hochwertigen Farben und Beschichtungen. Seit der Einführung der ersten in Indonesien hergestellten Farben auf Wasserbasis im Jahr 1970 hat das gemeinschaftsorientierte Unternehmen sein Engagement für Umweltethik, Gleichberechtigung und Innovation immer weiter ausgebaut. PT Mowilex ist Indonesiens einziger zertifizierter kohlenstoffneutraler Hersteller, der VOC-freie und VOC-arme Farben in modernen Farben produziert, und das Unternehmen erhält regelmäßig Auszeichnungen für seine Bemühungen um soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit.Pressekontakt:media@mowilex.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1384739/Image_for_Press_Release_Renewal_Carbon_Neutral2.jpgOriginal-Content von: PT Mowilex Indonesia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150082/4791046