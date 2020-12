Wakam und Akur8 sind hocherfreut, ihre Partnerschaft bekannt geben zu können, die im November 2020 als wichtiger Meilenstein unterzeichnet wurde, um den Preisbildungsprozess von Wakam zu verbessern. Dies unterstreicht das Versprechen beider Unternehmen, das Innovationsniveau im Versicherungswesen auf das nächste Level zu bringen.

Die speziell für Versicherer entwickelte Lösung von Akur8 verbessert den Preisbildungsprozess der Versicherer durch Automatisierung der Risiko- und Nachfragemodellierung, indem nachvollziehbare proprietäre Technologie künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommt. Zu den wichtigsten Vorteilen für Versicherer zählt die Reduzierung der Modellierungszeiten. Dies verkürzt die Markteinführungszeit und beschleunigt die Erstellung genauerer Vorhersagemodelle, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle erhalten bleibt.

Mit Akur8 setzt Wakam auf den bereits vollständig eingeschlagenen digitalen Weg, um die Partnerschaft mit ihren B-Partnern (Börsenmakler, InsurTech-Partner, e-retailers usw.) weiter zu verbessern. Durch diese Partnerschaft kann Wakam die Versorgung mit immer leistungsfähigeren, maßgeschneiderten Produkten gewährleisten, indem zielgerichtete und präzisere Preisbildung mit schnellerer Reaktionsfähigkeit ermöglicht und das Geschwindigkeits- und Transparenzversprechen untermauert wird.

Als Ausdruck ihres erfolgreichen Engagements für die Bewältigung der Herausforderungen und Chancen des digitalen Transformationsprozesses im Versicherungssektor, wurden Wakam und Akur8 von FinTech Global im Jahr 2020 zu den weltweit innovativsten börsennotierten Top-100-InsurTech-Unternehmen gezählt, die die Versicherungsbranche transformieren konnten.

"Akur8 freut sich sehr, diese Partnerschaft mit Wakam bekannt geben zu dürfen, um sie mit einer hochmodernen Preisbildungstechnologie auszustatten um ihren Partnern eine noch höhere Geschwindigkeit und verbesserte Transparenz zu bieten Werte, die unsere Partner teilen und unterstützen. Wir sind hocherfreut, eine Partnerschaft mit einem derartig innovativen Akteur wie Wakam eingehen zu können, um den Transformationsprozess im Versicherungswesen voranzutreiben", so Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

"Bei Akur8 handelt es sich um eine branchenführende Preisbildungslösung. Die von uns im Laufe der Pilotphase beobachteten Ergebnisse sprechen aufgrund einer außergewöhnlich hohen Reduzierung der Modellierungszeiten und einer verbesserten Prognosefähigkeit der Modelle für sich selbst. Dies wird sowohl unsere Markteinführungszeit verkürzen als auch unsere Preisgenauigkeit verbessern, indem wir einen substantiellen Wert für unsere Partner und Endkunden schaffen, selbst in diesen Zeiten in denen eine immer schnellere Reaktionsfähigkeit und verbesserte Transparenz dringend erforderlich sind", so Joanna Chardon, Chief Product and Pricing Officer bei Wakam.

"Wakam und Akur8 sind beide engagiert, weitere Innovationshilfe im Versicherungswesen zu leisten, indem wir danach streben, so viel Wert wie möglich aus den Daten für unsere Geschäftspartner zu schaffen. Transparente und durch künstliche Intelligenz gestützte Algorithmen hatten entscheidende Bedeutung bei unserer Entscheidung zugunsten von Akur8 und sie werden auch im Rahmen unseres Preisbildungsschlüsselprozesses zur Anwendung kommen. Eine derartige Partnerschaft ermöglicht es uns, an der Spitze der Innovation zu bleiben", so Raphaël Pousset-Bougère, Chief Data Officer bei Wakam.

Über Wakam

Wakam entwickelt maßgeschneiderte White-Label-Versicherungslösungen für seine Vertriebspartner und Kunden in 13 europäischen Ländern. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 382 Mio. im Jahr 2019 gehörte Wakam zu den Top 20 der Sach- und Unfall-Versicherungsgesellschaften in Frankreich. Im Jahr 2020 zählte das Unternehmen laut Financial Times zu den "Europe's Fastest Growing Companies" (den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas) und war die Nummer Eins der 50 umsatzstärksten europäischen Versicherer. Äußerst konsequent in seinem sozialen Engagement, entwickelt sich Wakam zum Ende des Jahres 2020 zu einem "Mission-driven" Unternehmen.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungspreisbildung durch transparente künstliche Intelligenz (KI). Akur8 entwickelte eine einzigartige auf KI basierende Versicherungspreisbildungslösung, welche die Modellierung für Versicherungsgesellschaften automatisiert, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die maschinelles Lernen und versicherungstechnische Welten in Einklang bringt und dabei eine CLV-basierte (Customer Lifetime Value, bezogen auf den Kundengesamtwert) Preisoptimierung ermöglicht.

