cyan AG und SMARTEL schließen Partnerschaft zum Start einer innovativen MVNO Plattform in Zentraleuropa München, 15. Dezember 2020 - cyan AG und die SMARTEL Services GmbH starten eine Partnerschaft mit langfristiger Ausrichtung. Ziel ist es, eine MVNO Plattform (Mobile Virtual Network Operator) für eine neue Generation von MVNOs in Zentraleuropa zu schaffen. cyan wird als Mobile Virtual Network Enabler, kurz MVNE, die technologische Infrastruktur schaffen, mit der diese innovativen Mobilfunkbetreiber ihre Services ohne eigenes Netz anbieten können. Bereits im Q1 2021 wird der erste Kunde der SMARTEL mit einer soliden Bestandskundenbasis im fünfstelligen Bereich auf dieser MVNO Platform starten, weitere sehr erfolgsversprechende Projekte sind mittelfristig geplant. Diese neuen Mobilfunkunternehmen werden sich zielgruppenspezifisch entweder auf Konsumenten oder auch auf Firmenkunden fokussieren. Ein erklärtes Ziel der SMARTEL ist, weitere MVNOs in Zentraleuropa auf einer technischen Plattform zu bündeln und ein schnelles go to market durch die komplementären Kompetenzen beider Unternehmen zu ermöglichen. Frank von Seth, designierter CEO der cyan AG: "Wir freuen uns sehr, die Infrastruktur für diese spannende Zusammenarbeit mit SMARTEL zu stellen. Insbesondere da sich SMARTEL sowie die dort handelnden Personen in der Vergangenheit als Innovatoren und extrem kompetente Player im Mobilfunkmarkt in Zentraleuropa erwiesen haben." Mag. Roland C. Gube, Sprecher der Geschäftsführung der SMARTEL Services GmbH: "Mit der cyan AG haben wir einen internationalen Partner mit großer Erfahrung im MVNO Business gefunden, der es uns ermöglichen wird, die geplanten Expansionen nicht nur in Österreich sondern auch in anderen europäischen Ländern zu verwirklichen. Unsere mittelfriste Planung sieht eine Subscriber Anzahl von weit über einer Million vor. Die im Einsatz befindliche und bewährte MVNO Plattform der cyan AG hat uns vollends überzeugt." Über SMARTEL SMARTEL ist ein eigentümergeführtes Unternehmen aus Österreich mit internationaler Investorenbasis und einem erfahrenen Management- und Expertenteam aus der Telco-Industrie. Dabei ist das Unternehmen insbesondere in folgenden Bereichen aktiv: eigene MVNOs, MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator) und MVNO Onboarding & Performing inkl. MVNE powered by cyan, d.h. mit Business Planning inkl. Produktmitgestaltung, Marktanalyse & Strategieentwicklung, Wholesale-Abwicklung, regulatorische Themen, Operations Management, Call Center Management und als end2end Fulfillment Partner in vielen Bereichen. Über cyan Die cyan AG (XETR:CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C"). Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

