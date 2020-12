The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2020ISIN NameDE000A254W78 ADLER REAL ESTATE AG NEUEDE000DK0N072 DEKA GM ANL DL 17/20DE000DZ1JP72 DZ BANK IS.A160 VARUS44106MAU62 SERVICE PROP. TR. 16/21XS1033977825 MACQUARIE BK 14/20 MTNUS19416QDY35 COLGATE-PALMOL. 2021 MTNUS19416QDZ00 COLGATE-PALMOL. 2022 MTNXS1330429629 DT.BK.LOND.MTN.15/20XS1004162126 A.N.Z. BKG GRP 13/20 MTNUSC94143AE14 BAUSCH HEALTH COS 15/23XS0975635516 SKAND.ENSK. 13/20 MTNDE000DDA0PH3 DZ BANK IS.A1065DE000DL19UJ5 DT.BANK MTN 18/20XS1232126810 VOTOR.CIM.INT. 15/22 REGSDE000HLB37U5 LB.HESS.THR.CARRARA12K/19DE000DDA0U99 DZ BANK IS.A1225XS1205619288 BAUSCH HEALTH 15/23 REGSDE000DK0NZS4 DEKA AUD FESTZINS 17/20US92343VCC63 VERIZON COMM 14/21CH0189276055 ADECCO GROUP 12-20CH0230277821 DANSKE BK 13-25 FLR MTN