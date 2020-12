In den Geschäftsbereichen, die Vermögensverwaltung anbieten, will die Grossbank den Vorsteuergewinn von derzeit 4,0 Mrd Franken bis 2023 auf 5,0 bis 5,5 Mrd steigern.Zürich - Die Credit Suisse will im Vermögensverwaltungsgeschäft vorwärts machen. Dazu soll kräftig in diejenigen Bereiche der Bank investiert werden, die Vermögensverwaltung anbieten. Ziel ist es, die Marktposition auszubauen. Und auch in ihre Infrastruktur will die Grossbank weiter investieren. Der jährliche Vorsteuergewinn in den Geschäftsbereichen mit Vermögensverwaltung solle von derzeit rund...

