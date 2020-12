DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Industrieproduktion ist in China im November um 7 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Damit beschleunigt sich die wirtschaftliche Erholung der Wirtschaft, im Oktober hatte das Plus der chinesischen Industrieproduktion 6,9 Prozent erreicht. Volkswirte hatten dagegen für November wieder einen leichten Rückgang des Wachstums auf 6,8 Prozent erwartet. Investitionen in Sachanlagen legten von Januar bis November um 2,6 Prozent zu, während das Plus in den ersten zehn Monaten nur 1,8 Prozent betragen hatte. Die Verbraucher setzten im Einzelhandel im November 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor um. Im Oktober hatten sie 4,3 Prozent mehr ausgegeben. Der Verkauf von Immobilien wuchs im Zeitraum Januar bis November um 9,5 Prozent. In den ersten zehn Monaten hatte das Wachstum hier nur 8,2 Prozent betragen. Zur erhöhten Immobiliennachfrage trugen die billigen Kredite bei, die wegen der Pandemie ausgereicht werden.

TAGESTHEMA II

Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Im sogenannten Electoral College erhielt Biden 306 der insgesamt 538 Stimmen und damit deutlich mehr als die erforderliche Mindestzahl von 270. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump, der seine Niederlage weiterhin nicht anerkennt, kam auf lediglich 232 Stimmen. Alle Wahlleute hielten sich damit an die Ergebnisse der Wahl vom 3. November. Biden hatte bei der Wahl vor sechs Wochen landesweit mehr als 81 Millionen Wählerstimmen erhalten, rund sieben Millionen mehr als Trump.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis und Strategie-Update

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Investorentag

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q

08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Metro AG, BI-PK

10:30 DE/Isra Vision AG, ao HV

13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Eon SE, AR-Sitzung zur Nachfolge von Konzernchef Teyssen

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +30.000 Personen zuvor: -29.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,0% zuvor: 4,8% - US 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: 5,4 zuvor: 6,3 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,0% zuvor: 72,8% 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.214,00 0,08 S&P-500-Indikation 3.652,00 0,01 Nasdaq-100-Indikation 12.461,00 -0,09 Nikkei-225 26.666,36 -0,25 Schanghai-Composite 3.358,69 -0,31 +/- Ticks Bund -Future 178,39% 0 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.223,16 0,83 DAX-Future 13.203,00 0,49 XDAX 13.204,95 0,48 MDAX 29.727,59 0,40 TecDAX 3.111,00 0,30 EuroStoxx50 3.503,96 0,52 Stoxx50 3.074,64 -0,11 Dow-Jones 29.861,55 -0,62 S&P-500-Index 3.647,49 -0,44 Nasdaq-Comp. 12.440,04 0,50 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,39% -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start rechnen Händler an den Börsen. Die Gewinnmitnahmen an Wall Street werden schon als Vorboten des Großen Verfalltages an den internationalen Terminbörsen am Freitag gesehen. Auch in Europa dürften daher Positionsabwicklungen wegen Verfall und nahendem Jahresende einsetzen. Dies könnte dann sogar Kursbewegungen verursachen, die nicht der Nachrichtenlage entsprechen. Dazu kommen aus vielen Ländern Europas die Verbraucherpreise (CPI) für November. Sie werden als Indikator für den Handlungsspielraum der EZB für weitere Hilfsmaßnahmen gegen die Corona-Folgen gesehen. Ordentliche Daten zur globalen Wirtschaftslage gab es in der Nacht aus China. Sie lagen im erhofften Rahmen. In Europa und vor allem Deutschland gehen Volkswirte aber davon aus, dass der neue harte Lockdown über Weihnachten zu einer Verschieben der Wirtschaftserholung um ein Quartal nach hinten führen könnte.

Rückblick: Fester - Positiv wurde gewertet, dass die Post-Brexit-Gespräche doch weitergeführt werden. Damit bleibt zumindest die Option offen, dass es doch noch zu geordneten Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien ab dem kommenden Jahr kommt. Derweil könnten fundamental mit dem erneut harten Lockdown in Deutschland und anderen Ländern die Karten neu gemischt werden. Gefragt war der Bankensektor mit Aufschlägen von 1,5 Prozent. Dieser profitierte von der Fortführung der Gespräche zwischen London und Brüssel. Vor allem britische Banken wären von einem harten Brexit schwer getroffen. Barclays gewannen 4,6 Prozent und Lloyds 4,9 Prozent. Den Kauf von Alexion durch Astrazeneca (minus 5,7 Prozent) stufte Jefferies als strategisch sinnvoll und von der Bewertung her angemessen ein. Doch dürfte es Zeit benötigen, die Aktionäre von den Vorzügen des 39 Milliarden Dollar teuren Deals zu überzeugen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Die um sich greifenden Lockdowns haben wieder Auswirkungen auf Unternehmensebene. Der Bioethanolhersteller Cropenergies senkte seine Jahresprognose wegen der Auswirkungen der zweiten Corona-Welle und der damit verbundenen Einschränkungen erneut. Auch die Mutter senkte die Prognosen. Südzucker brachen um 9,3 Prozent ein und Cropenergies um 18,3 Prozent. Während die Baumärkte beim Lockdown im Frühjahr noch ausgenommen waren, müssen nun auch diese schließen. Die Titel von Hornbach Baumarkt verloren 4,6 Prozent, Hornbach Holding büßten 4,8 Prozent ein. Gesucht waren mit dem neuen Lockdown Aktien von Internet-Einzelhändlern: Zalando gewannen 6,7 Prozent, Delivery Hero 4,7 Prozent oder Zooplus 4 Prozent. Die Aktien von Varta legten um 0,7 Prozent zu. Der Batteriehersteller will erstmals Dividenden zahlen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der Wall Street kamen die Kurse am Montagabend etwas zurück. Die Metro-Aktie war hingegen gesucht, nachdem der Handelskonzern Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Die Titel wurden 3,3 Prozent höher getaxt. Ceconomy stiegen um 2,4 Prozent. Das Unternehmen hat sich mit Minderheitsaktionär Convergenta über die Modalitäten für den Erwerb der restlichen 21,62 Prozent an Mediamarktsaturn geeinigt. Volkswagen reagierten leicht positiv auf die Nachricht, dass Vorstandschef Herbert Diess den Konzern auch in den kommenden Jahren führen wird. VW strebt außerdem Kostensenkungen an. Die VW-Aktie zeigte sich 0,4 Prozent höher.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Standardwerte wurden verkauft, während die technologielastigen Nasdaq-Indizes zulegten. Auf der einen Seite wurde die Stimmung gestützt von den laufenden Gesprächen um ein staatliches Hilfspaket. Zudem begannen am Montag die lange erhofften Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech. Auf der anderen Seite schürten jedoch verschärfte Lockdown-Maßnahmen in Europa Befürchtungen, dass es auch in den USA zu stärkeren Einschränkungen kommen werde, zumal der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio sich in diese Richtung geäußert hatte. Als einzige Sektoren im Plus zeigten sich Einzelhandels- und IT-Werte. Stärkster Wert im Dow waren McDonalds mit plus 2,0 Prozent. Die UBS hatte die Aktie auf "Buy" hochgestuft. Einen Sprung um 29 Prozent auf 156,31 Dollar machte die Aktie von Alexion. Astrazeneca übernimmt das Unternehmen für 39 Milliarden Dollar bzw. 175 Dollar je Aktie. Alphabet sanken um 1,3 Prozent. Bei den Diensten von Google war es weltweit zu massiven Störungen gekommen. Für Electronic Arts ging es um 1,3 Prozent nach oben. Codemasters hatte dem Übernahmeangebot von Electronic Arts den Vorzug gegeben und die bisherige Empfehlung für eine Offerte von Take-Two Interactive zurückgezogen. Nach dem fulminanten Börsendebüt vom vergangenem Donnerstag bröckelte der Airbnb-Kurs weiter, dieses Mal um 6,6 Prozent. Die Analysten von Gordon Haskett hielten die Bewertung für überzogen.

Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen von anfangs deutlicheren Abgaben, nachdem die Kurse an den Aktienmärkten zu sinken begannen. Die Zehnjahresrendite zeigte sich zuletzt noch 0,7 Basispunkt höher bei 0,90 Prozent.

