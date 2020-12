DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Im sogenannten Electoral College erhielt Biden am Montag 306 der insgesamt 538 Stimmen und damit deutlich mehr als die erforderliche Mindestzahl von 270. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump, der seine Niederlage weiterhin nicht anerkennt, kam auf lediglich 232 Stimmen. Alle Wahlleute hielten sich damit an die Ergebnisse der Wahl vom 3. November.

TAGESTHEMA II

Apple will offenbar die Produktion des iPhone im ersten Halbjahr 2021 auf 96 Millionen Einheiten erhöhen. Das sei eine Steigerung um knapp 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, berichtet die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Im Gesamtjahr könne Apple auf 230 Millionen iPhones kommen, das wäre dann eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zu 2019. Das gehe aus der vorläufigen Planung hervor, die der US-Konzern mit seinen Zulieferern geteilt habe, so die Zeitung. Auch die Produktion für die Computer wie das MacBook Pro solle hochgefahren werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: 5,4 zuvor: 6,3 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,0% zuvor: 72,8% 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.652,25 +0,02% Nasdaq-100-Indikation 12.461,00 -0,09% Nikkei-225 26.687,84 -0,17% Hang-Seng-Index 26.227,68 -0,61% Kospi 2.756,82 -0,19% Shanghai-Composite 3.366,63 -0,07% S&P/ASX 200 6.631,30 -0,43%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Sorge vor der nur schwer einzudämmenden Corona-Pandemie lässt vielerorts keine Kauflaune aufkommen. In Südkorea drohen wieder Maßnahmen zum Einhalten sozialer Distanz, nachdem es zu einer lokalen Ausweitung der Infektionszahlen gekommen ist. In Tokio bieten Berichte über ein mögliches drittes Maßnahmenpaket der Regierung zur Dämpfung der Folgen der Pandemie keine Hilfe, in Schanghai verpuffen gut ausgefallene Industrieproduktionsdaten, weil ohnehin bereits bekannt ist, dass die Wirtschaft in China längst wieder unter Volldampf fährt. In Seoul ist auch von Gewinnmitnahmen nach der dortigen jüngsten Rekordjagd zu hören.

US-NACHBÖRSE

La-Z-Boy profitierten davon, dass der Polstermöbelhersteller sein Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen will. Auf Nasdaq.com legte der Kurs um 1,2 Prozent zu. Virco Manufacturing machten einen Satz um 18,2 Prozent, nachdem der Möbelhersteller seine Drittquartalszahlen berichtet hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.861,55 -0,62 -184,82 4,64 S&P-500 3.647,49 -0,44 -15,97 12,90 Nasdaq-Comp. 12.440,04 0,50 62,17 38,64 Nasdaq-100 12.462,21 0,70 86,80 42,70 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 0,91 Mrd Gewinner 1.218 1.315 Verlierer 1.932 1.815 unverändert 96 102

Uneinheitlich - Standardwerte wurden verkauft, während die technologielastigen Nasdaq-Indizes zulegten. Auf der einen Seite wurde die Stimmung gestützt von den laufenden Gesprächen um ein staatliches Hilfspaket und den in den USA begonnenen Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech. Auf der anderen Seite schürten verschärfte Lockdown-Maßnahmen in Europa Befürchtungen, dass es auch in den USA wieder zu stärkeren Einschränkungen kommen könnte. Stärkster Wert im Dow waren McDonalds mit plus 2,0 Prozent. Die UBS hatte die Aktie auf "Buy" hochgestuft. Einen Sprung um 29 Prozent auf 156,31 Dollar machten Alexion Pharmaceuticals. Astrazeneca übernimmt das Unternehmen für 39 Milliarden Dollar bzw 175 Dollar je Aktie. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet sank um 1,3 Prozent. Bei den Diensten von Google war es am Montag weltweit zu massiven Störungen gekommen. Nach dem fulminanten Börsendebüt vom vergangenen Donnerstag bröckelte der Airbnb-Kurs weiter, dieses Mal um 6,6 Prozent. Die Analysten von Gordon Haskett halten die Bewertung des Unternehmens vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Reisebeschränkungen für überzogen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 -1,6 0,12 -109,7 5 Jahre 0,35 -1,4 0,36 -157,5 7 Jahre 0,63 0,5 0,63 -161,7 10 Jahre 0,90 0,7 0,90 -154,2 30 Jahre 1,63 1,0 1,62 -143,3

Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen von anfangs deutlicheren Abgaben, nachdem die Kurse an den Aktienmärkten zu bröckeln begannen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2148 +0,0% 1,2146 1,2141 +8,3% EUR/JPY 126,44 +0,1% 126,32 126,23 +3,7% EUR/GBP 0,9105 -0,0% 0,9109 0,9095 +7,6% GBP/USD 1,3342 +0,1% 1,3331 1,3349 +0,7% USD/JPY 104,08 +0,1% 104,02 103,98 -4,3% USD/KRW 1092,78 -0,0% 1093,16 1093,12 -5,4% USD/CNY 6,5542 +0,1% 6,5508 6,5412 -5,9% USD/CNH 6,5423 +0,2% 6,5306 6,5245 -6,1% USD/HKD 7,7521 +0,0% 7,7519 7,7516 -0,5% AUD/USD 0,7520 -0,1% 0,7531 0,7555 +7,3% NZD/USD 0,7078 -0,0% 0,7080 0,7094 +5,2% Bitcoin BTC/USD 19.174,75 -0,6% 19.288,50 19.123,50 +165,9%

Das britische Pfund blieb ein Spielball der Brexit-Schlagzeilen. Nach den deutlichen Abschlägen zum Vorwochenschluss mit den Sorgen um einen harten Brexit erholte es sich zunächst wieder, nachdem EU und Großbritannien einer abermaligen Verlängerung der Verhandlungen über ein Handelsabkommen zugestimmt hatten. Anleger nutzten diese Erholung jedoch direkt wieder zum Ausstieg. Im späten Handel notierte das Pfund kaum verändert bei rund 1,3330 Dollar. Der Dollarindex gab derweil um 0,3 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,71 46,99 -0,6% -0,28 -16,6% Brent/ICE 49,97 50,29 -0,6% -0,32 -17,5%

Die Ölpreise erlebten eine Berg- und Talfahrt, ehe die Optimisten die Oberhand gewannen, die auf eine dank der Corona-Impfung wieder steigende Nachfrage setzten. Etwas gedämpft wurde der Preisanstieg durch die Opec, die ihre Ölnachfrageprognosen für die Jahre 2020 und 2021 gesenkt hat. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 46,99 Dollar - den höchsten Stand seit neun Monaten. Für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 50,29 Dollar nach oben. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag kommen die Preise wieder etwas zurück.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,11 1.828,00 +0,6% +11,11 +21,2% Silber (Spot) 24,10 23,88 +0,9% +0,22 +35,0% Platin (Spot) 1.014,60 1.009,85 +0,5% +4,75 +5,1% Kupfer-Future 3,51 3,52 -0,2% -0,01 +24,4%

Der Beginn der US-Impfkampagne dämpfte das Interesse am sicheren Hafen Gold. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,7 Prozent auf 1.826 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die symbolische Schwelle von 300.000 überstiegen. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 16,3 Millionen Infektionsfälle bestätigt.

- Schweden hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise im November die höchste Zahl an Todesfällen binnen eines Monats seit der Spanischen Grippe verzeichnet. Insgesamt starben im vergangenen Monat landesweit 8.088 Menschen. Die Zahl liegt etwa zehn Prozent über der durchschnittlichen Sterberate der Jahre 2015 bis 2019.

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrieproduktion ist in China im November um 7,0 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen nach 6,9 Prozent im Oktober. Volkswirte hatten für November wieder einen leichten Rückgang des Wachstums auf 6,8 Prozent erwartet. Die Investitionen in Sachanlagen legten von Januar bis November um 2,6 Prozent zu, während das Plus in den ersten zehn Monaten 1,8 Prozent betragen hatte. Der Einzelhandel setzte im November 5 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor. Im Oktober hatte es hier ein Plus von 4,3 Prozent gegeben. Der Verkauf von Immobilien wuchs im Zeitraum Januar bis November um 9,5 Prozent. In den ersten zehn Monaten hatte das Wachstum 8,2 Prozent betragen.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesische Handelsbilanz zeigt für November einen Überschuss von 2,61 Milliarden Dollar. Ökonomen hatten 2,11 Milliarden erwartet.

USA

