Häufig gehen Unternehmenssanierungen schief. Die Ziele waren unrealistisch, oder die Umsetzung funktioniert nicht. Die Deutsche Bank unterzieht sich derzeit einem tiefgreifenden Umbau. Viele Ziele - gerade was Restrukturierungskosten angeht - wurden bereits erreicht. Die Tochtergesellschaft in den USA scheint ebenfalls wieder auf Kurs zu sein. Das liegt auch an der Corona-Pandemie.Die Deutsche Bank plant in New York den Umzug von tausenden von Mitarbeitern. Die US-Chefin Christiana Riley erklärte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...