Noratis AG erhöht platziertes Volumen der 5,50 % Anleihe um weitere 10 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro Eschborn, 15. Dezember 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, "Noratis") hat aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage nach Ende des öffentlichen Angebots das platzierte Volumen ihrer 5,50 % Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6) um weitere 10 Mio. Euro erhöht. Die Teilschuldverschreibungen wurden von institutionellen Investoren übernommen. Damit beläuft sich das ausstehende Anleihevolumen nunmehr auf nominal insgesamt 22,5 Mio. Euro. Die Platzierung der Anleihe wird von der ICF BANK AG begleitet. André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG: "Verlässliche Rendite braucht Sicherheit - dies spüren auch Investoren offenkundig aktuell mehr denn je, entsprechend hoch ist das Interesse in den vergangenen Wochen an unserer Anleihe gewesen. Mit dem aktuell platzierten Volumen von 22,5 Mio. Euro sehen wir uns sehr gut gerüstet, unseren weiteren Portfolioausbau planmäßig umzusetzen. Die Noratis Erfolgsstory kann somit weitergehen." Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations:

