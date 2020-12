Zwar hat die Bayer Aktie in den letzten Tagen wieder etwas an Wert verloren. Doch ein erneuter Rutsch in Richtung des Baisse-Tiefs bei 39,91 Euro, das der DAX-Wert Ende Oktober erreicht hatte, blieb dem Anteilschein bisher erspart. Stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...