CSGN SW - Credit Suisse will Vermögensverwaltung forcierenHUBN SW - Huber + Suhner war laut AWP-Bericht Ziel eines CyberangriffsROG SW - Roche-Tochter erhält US-Zulassung für Ocrevus-2-Stunden-Infusion OMV AV - OMV - Das deutsche Tankstellennetz des österreichischen Erdölunternehmens OMV erhält einen neuen Besitzer. Die britische Einzelhandelsgesellschaft EG Group erwirbt 285 Standorte, die sich vornehmlich in Bayern und Baden-Württemberg befinden, für 485 Millionen Euro. In Deutschland betreibt die in Blackburn ansässige Firma bereits rund 1000 Tankstellen der Marke Esso. Die Transaktion sei eine spannende Möglichkeit, um die Präsenz in Deutschland auszubauen, sagt Mohsin Issa, Co-Chef und Mitgründer der EG Group. "Wir sehen signifikantes Wachstum für unsere Firma." ...

