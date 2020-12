Zürich (ots) - Das IT-Beratungsunternehmen atrete verstärkt sein Team in den Bereichen CIO advisory mit Sven Matheja und IT sourcing advisory mit Rüdiger Vietze.Sven Matheja ist seit 01.11.2020 als Senior Consultant bei atrete tätig. Er hat langjährige Erfahrungen gesammelt in globalen Produkteinführungen und Projektumsetzungen in Internationalen Firmen. Vor atrete war er mehrere Jahre bei der Firma General Electric als Produkt Manager im Bereich Unified Communications. Er besitzt einen Fachhochschulabschluss in International Management.Rüdiger Vietze arbeitet seit 01.12.2020 als Senior Consultant bei atrete. Er besitzt ein Universitätsdiplom in Mathematik, ein Certificate of Advanced Studies in Prozessmanagement, sowie zahlreiche weitere Zertifizierungen, unter anderem im Projektmanagement. Herr Vietze war in den vergangenen zehn Jahren tätig als Experte für öffentliche Beschaffung auch ungewöhnlicher Lieferobjekte, sowie als Projektleiter mit Schwerpunkt Schulinformatik. Als Generalist verfügt er darüber hinaus über langjährige und fachlich diversifizierte Erfahrung in Business Analyse und Projektmanagement."Wir freuen uns sehr, dass wir die Bereiche CIO advisory und IT sourcing advisory mit den beiden neuen Consultants weiter stärken und so die gestiegene Nachfrage seitens der Kunden befriedigen können", sagt Michael Kaufmann, CEO und Managing Partner von atrete.Über atrete:Der Erfolg des Kunden steht im Zentrum der IT-Beratung der atrete. Seit 1997 bietet atrete unabhängige und neutrale IT-Beratung an. Namhafte nationale und multinationale Kunden vertrauen auf die Beratungsleistungen der atrete Consultants in den Bereichen CIO advisory, IT sourcing advisory, cyber security, digital workplace & collaboration, cloud und datacenter & connectivity.Medienkontakt:at rete agMarlene HabererTelefon: +41 44 266 55 83Email: marlene.haberer@atrete.chOriginal-Content von: at rete ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069262/100861804