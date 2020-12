Gleich zu Beginn des Heftes behandelt die Coverstory die Verwendung von Hochleistungs-Kompakt-Oszilloskopen zur Produktionsüberwachung in Forschung und Produktion. Mehrkanal-Messung, kompakte Abmessungen und hohe Performance - die Anforderungen an Messgeräte in Forschung und in Produktionsüberwachung sind hoch. Benchtop-Geräte kommen dafür oftmals nicht infrage. Allerdings gibt es mit kompakten Hochleistungsoszilloskopen Alternativen, die Jitter- und Mehrkanalmessungen sowie die passende Analyse ermöglichen. Anschließend folgt der Stromversorgungsteil, der sich dem Übergang auf IEC 62368-1 widmet ...

