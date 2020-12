Voestalpine-Anleihen mit 5,00 bis 8,30% Zinsen

Obwohl der österreichischen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine, der auch schon vor der Coronakrise mit Problemen zu kämpfen hatte, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres einen drastischen Umsatzeinbruch und einen hohen Verlust bekannt geben musste, befindet sich die Voestalpine-Aktie (ISIN: AT0000937503) seit dem Sommer 2020 in einem soliden Aufwärtstrend. In einer von den Experten der Erste Group veröffentlichten Analyse wird die Aktie als haltenswert eingestuft.

Für Anleger, die in den kommenden 12 Monaten mit Hilfe eines halbwegs stabilen Kursverlauf der Voestalpine-Aktie zu überproportional hohen Renditen gelangen wollen, bietet die Erste Group derzeit drei neue, kurz laufende, unterschiedlich ausgestattete Anleihen auf die Stahl-Aktie an.

8,30% Zinsen ohne Schutz

Risikobereite Anleger mit bullisher Markterwartung für die Voestalpine-Aktie werden vor allem einen Blick auf die Anleihe mit dem Zinskupon in Höhe von 8,30 Prozent werfen. Notiert die Aktie am 28.12.21 auf oder oberhalb des am 29.12.20 fixierten Ausübungspreises, dann wird die Anleihe, ISIN: AT0000A2LCE1, mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und einem Zinskupon von 8,60 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich der Aktienkurs am 28.12.21 hingegen unterhalb des Ausübungspreises, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels Aktienzuteilung erfolgen.

6,90% Zinsen mit 20% Schutz

Die Protect Aktienanleihe auf die Voestalpine-Aktie, ISIN: AT0000A2LCF8, ist mit einem Zinskupon von 6,90 Prozent und einem 20-prozentigen Sicherheitspuffer ausgestattet. Falls der Aktienkurs innerhalb der Beobachtungsperiode (29.12.20 bis 28.12.21) immer oberhalb der bei 80 Prozent des Ausübungspreises liegenden Barriere bleibt, dann wird die Anleihe am Laufzeitende mit 100 Prozent zurückbezahlt. Unterschreitet der Aktienkurs während des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird die Anleihe am Laufzeitende - außer, der Aktienkurs befindet sich dann wieder oberhalb des Ausübungspreises - ebenfalls mittels Aktienzuteilung getilgt.

5,00% Zinsen mit 20% Schutz

Die 5,00% Protect Pro Aktienanleihe auf die Voestalpine-Aktie, ISIN: AT0000A2LCG6, wird mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn die Aktie genau am 28.12.21 auf oder oberhalb der bei 80 Prozent des Ausübungspreises angebrachten Barriere notiert. Andernfalls erfolgt auch die Tilgung dieser Anleihe mittels der Aktienzuteilung. Die drei Anleihen können derzeit ab einem Anlagebetrag von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus bis zu 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neuen Aktienanleihen auf die Voestalpine-Aktie ermöglichen Anlegern in den nächsten 12 Monaten bei Kursrückgängen von bis zu 20 Prozent Bruttorenditechancen von 5,00 bis 8,30 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de